Alantra crea una plataforma de tejidos deportivos con la combinación de la italiana MITI y la española SPW.

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Alantra Private Equity ha anunciado este lunes la creación de una plataforma europea especializada en tejidos técnicos de altas prestaciones mediante la asociación de la española SPW Fabrics --participada por el fondo-- y la italiana Manifattura Italiana Tessuti Indemagliabili (MITI).

La firma ha reivindicado en un comunicado que "la operación une a dos compañías líderes para crear una de las plataformas de tejidos técnicos más completas e innovadoras de Europa".

En conjunto, el nuevo grupo contará con unos ingresos de 50 millones de euros, más de 300 empleados, cuatro plantas de fabricación en Italia, España y Hungría y una "clara orientación" internacional, toda vez que más del 70% de las ventas son de fuera de sus mercados de origen.

El proyecto industrial, según han ahondado, cuenta con el respaldo de Alantra Private Equity como socio estratégico a largo plazo y mantiene la implicación de las familias fundadoras de ambas compañías, que seguirán participando en la gestión del negocio.

"La combinación de MITI y SPW Fabrics posiciona al grupo para una mayor expansión, que Alantra Private Equity prevé impulsar mediante adquisiciones selectivas y alianzas estratégicas en Europa", han adelantado en relación a la expansión inorgánica.

En el marco de la operación, Alantra ha contado con el asesoramiento de EY en la 'due diligence', Legance Avvocati Associati en el ámbito legal y Marsh en seguros, mientras que los accionistas de MITI han sido asesorados por Ethica Group como asesor financiero y por PedersoliGattai y DWF Italy en el plano legal. Essentia ha apoyado la financiación de la transacción.