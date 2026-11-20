Archivo - El exgobernador del Banco de España y actual director general del Banco de Pagos Internacionales (BPI), Pablo Hernández de Cos. - C. Ortiz - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Francia y Alemania han formalizado este viernes las candidaturas de Laurence Boone y Markus Brunnermeier para ocupar los dos puestos del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) que quedarán vacantes en los próximos meses, un movimiento que consolida el entendimiento entre París y Berlín sobre la renovación de la cúpula de la institución y favorece las aspiraciones del exgobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos para suceder a Christine Lagarde en la presidencia.

No obstante, el candidato español todavía compite con el exgobernador del banco central neerlandés Klaas Knot, los dos únicos aspirantes presentados oficialmente para sustituir a la dirigente francesa, cuya salida anticipada está prevista para el próximo 7 de febrero de 2027. La designación de su sucesor sigue pendiente de un acuerdo entre los países de la eurozona.

Así lo ha confirmado el presidente del Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis, en un comunicado en el que informa de que únicamente ha recibido estas dos candidaturas antes del cierre del plazo fijado para este viernes, 20 de noviembre, y de que ya ha trasladado los nombres al presidente del Consejo Europeo, António Costa, para que continúe el procedimiento de nombramiento.

En concreto, Boone, actual directora de Santander en Francia y antigua economista jefe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), además de exsecretaria de Estado francesa de Asuntos Europeos, aspira a sustituir a la alemana Isabel Schnabel, responsable de las operaciones de mercado del BCE, mientras que Brunnermeier, economista alemán y profesor de la Universidad de Princeton, se perfila como sucesor del irlandés Philip Lane al frente del área económica de la institución.

El reparto responde a las negociaciones mantenidas en las últimas semanas entre las dos mayores economías de la eurozona para renovar la dirección del banco central, en las que Francia conservaría su representación tras la salida de Lagarde y Alemania asumiría el puesto de economista jefe, lo que facilitaría que la presidencia recayera en el candidato español.

No obstante, Hernández de Cos todavía compite con el exgobernador del banco central neerlandés Klaas Knot, los dos únicos aspirantes presentados oficialmente para sustituir a Lagarde, cuya marcha anticipada está prevista para el próximo 7 de febrero de 2027.

La renovación de la cúpula del BCE se ha acelerado después de que Lagarde comunicara a finales de octubre su intención de abandonar la institución antes de completar su mandato, una salida a la que se suman la dimisión de Schnabel, que dejará su puesto el próximo 3 de enero para incorporarse al Fondo Monetario Internacional (FMI), y el final del mandato de Lane, previsto para mayo de 2027.

Estas tres vacantes han llevado a los gobiernos europeos a negociar conjuntamente los nombramientos, tratando de alcanzar un equilibrio entre las distintas nacionalidades y sensibilidades económicas representadas en el Comité Ejecutivo, el órgano de seis miembros encargado de la gestión diaria del BCE y de aplicar las decisiones de política monetaria.

HERNÁNDEZ DE COS, EN LA CARRERA POR LA PRESIDENCIA DEL BCE El entendimiento entre París y Berlín podría facilitar un acuerdo en torno al exgobernador del Banco de España, al quedar cubiertas las aspiraciones de ambos países a mantener su representación en el Comité Ejecutivo. Sin embargo, la elección del próximo presidente todavía requiere el respaldo de una mayoría suficiente de los socios de la eurozona, que deberán ponerse de acuerdo antes de elevar una propuesta formal.

Hernández de Cos, que actualmente ocupa el cargo de director general del Banco de Pagos Internacionales (BPI), dirigió el Banco de España entre 2018 y 2024, periodo durante el que también formó parte del Consejo de Gobierno del BCE. De prosperar su candidatura, se convertiría en el primer español en presidir la institución.

Por ahora, el presidente del Eurogrupo ya ha trasladado los nombres de Boone y Brunnermeier al presidente del Consejo Europeo para que continúe el procedimiento de nombramiento, que culminará con una decisión de los líderes de la eurozona tras consultar al Parlamento Europeo y al propio BCE. Para aprobar las designaciones será necesario el respaldo de al menos 16 de los 21 países que comparten el euro, representativos del 65% de su población.