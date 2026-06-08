Anta AM y TQ Eurocredit lanzan un fondo de financiación inmobiliaria con capital objetivo de 60 millones. - EUROPA PRESS
MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -
Anta Asset Management (AM), la gestora de activos alternativos de Corporación Financiera Azuaga, y TQ Eurocredit, sociedad especializada en financiación alternativa para empresas, han lanzado un fondo de financiación inmobiliaria con un capital objetivo de 60 millones de euros tras haber sido aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El vehículo, denominado 'Anta TQ Real Estate Debt FIL', se comercializará a través de plataformas como Inversis, Allfunds y la página web de Anta AM, según informaron ambas compañías en un comunicado conjunto.
El fondo está enfocado a financiar nuevas promociones inmobiliarias, principalmente en capitales de provincia y costa mediterránea, si bien no descarta estudiar oportunidades de todo el territorio nacional.
Dentro de la tipología de proyectos se incluyen desde promociones residenciales de alto valor añadido en zonas 'premium' y viviendas de lujo hasta desarrollos destinados a primera vivienda en capitales de provincia.
Ambas firmas aspiran a ofrecer mediante este fondo una rentabilidad neta anualizada estimada del 8% a través de un vehículo abierto y semilíquido, con ventanas de liquidez semestrales.