Archivo - Ilustración con el logotipo de Claude en un teléfono inteligente y el logotipo de Anthropic de fondo. - Avishek Das / Zuma Press / Europa Press - Archivo

La operación alcanzará un montante global mayor a los 94.000 millones de dólares y supera el récord establecido en junio por SpaceX

Supone el debut bursátil de un laboratorio de IA de frontera y coloca a Anthropic por delante de OpenAI, que no prevé salir al parqué antes de 2027

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La firma estadounidense de inteligencia artificial Anthropic ha fijado en 83 dólares (75,7 euros) por acción el precio de su oferta pública inicial (OPI), situándose por encima de la horquilla de entre 70 y 78 dólares anunciada inicialmente y convirtiéndose en el mayor debut bursátil de la historia.

La desarrolladora del modelo conversacional Claude también ha incrementado el volumen de títulos colocados tras registrar una sobredemanda cercana a siete veces la oferta prevista, de modo que captará al menos 68.000 millones de dólares (unos 62.000 millones de euros) directamente en la colocación pública, según ha informado la agencia Bloomberg

Sumando los 26.000 millones de dólares (23.700 millones de euros) que la compañía levantará de forma paralela mediante una colocación privada al mismo precio de salida --en la que el fabricante de semiconductores Nvidia adquirirá acciones por valor de 10.000 millones de dólares (9.100 millones de euros)--, la operación alcanzará un montante global superior a los 94.000 millones de dólares (85.670 millones de euros).

Con estas cifras, Anthropic supera el récord establecido el pasado mes de junio por la aeroespacial SpaceX, que captó 75.000 millones de dólares (68.350 millones de euros) en su oferta base y alcanzó los 86.200 millones de dólares (78.560 millones de euros) tras ejercerse la opción de sobreasignación ('green shoe').

De acuerdo con un comunicado difundido por la compañía, la oferta contempla la venta de 980 millones de acciones ordinarias de Clase A por parte de la empresa y otros 23,6 millones de títulos ofrecidos por sus siete cofundadores, entre ellos su consejero delegado, Dario Amodei.

La operación, liderada por los bancos de inversión Goldman Sachs y Morgan Stanley junto a otras veinte entidades financieras, supone el primer debut bursátil de un laboratorio de inteligencia artificial de frontera y coloca a Anthropic por delante de su principal rival, OpenAI, que no prevé salir al parqué antes de 2027.

Las acciones de Anthropic comenzarán a cotizar este jueves en el mercado Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo 'ANT', en un contexto bursátil marcado por la volatilidad tecnológica tras retroceder el índice Nasdaq 100 un 4,4% en la última semana.