Axa España reorganiza su comité de dirección tras unirse su directora de Tecnología al Axa Partners

Jorge Alba, Como Director Del Área De Operaciones Y Tecnología (Derch) David Sánchez, Director Del Área De Directo (Izq). - AXA ESPAÑA

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La filial española de Axa ha reorganizado su comité de dirección como consecuencia de la salida de su directora de Tecnología, Carolina de Oro, que pasará a incorporarse a Axa Partners en el mes de noviembre, según ha informado este viernes en un comunicado.

De Oro ha sido nombrada directora de Tecnología (CIO) global de Axa Partners desde el 15 de noviembre, incorporándose al comité ejecutivo de dicha empresa y reportando directamente al consejero delegado.

Ante su salida, Jorge Alba, actual director de Operaciones, incorpora a sus tareas la de director de Tecnología. De esta forma, el directivo vuelve a pilotar está área, que dejó en 2022 en manos de Carolina de Oro.

El segundo de los cambios en el consejo es la incorporación de David Sánchez como director del área de Directo. Según Axa, estos cambios facilitarán a la empresa afrontar su crecimiento y "afianzar" su modelo operacional.

"Esta nueva estructura nos permitirá reforzar las capacidades de crecimiento en un entorno en el que Axa España está preparada para consolidar su posición de liderazgo en el mercado gracias a la unión de la tecnología, la excelencia operacional y la mejor red de distribución del mercado", ha subrayado la consejera delegada de Axa España, Olga Sánchez.

David Sánchez, licenciado en Administración y Dirección de Empresas, será el responsable de la "aceleración" del negocio directo digital que, igualmente, apoyará la generación de nuevas oportunidades a la red de mediación.