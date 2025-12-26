La banca reduce su crédito moroso en más de 4.800 millones hasta octubre

Archivo - Fachada del edificio del Banco de España situada en la confluencia del Paseo del Prado y la madrileña calle de Alcalá. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La banca española registró un descenso de más de 4.800 millones de euros en su volumen de crédito moroso en los diez primeros meses de 2025, según se desprende de los datos publicados por Banco de España este viernes y consultados por Europa Press.

En concreto, en el mes de octubre el 'stock' de créditos de dudoso repago para el conjunto de las entidades financieras era de 34.523 millones de euros. Esto supone un descenso de 4.836 millones en comparación con diciembre de 2024. La reducción frente al mes de septiembre fue de 174 millones de euros.

En términos relativos, la ratio de crédito moroso bajó al 2,84% en octubre, lo que supone su nivel más bajo desde septiembre de 2008, cuando estaba en el 2,63%. En lo que va de año, la tasa se ha reducido en 48 puntos básicos, mientras que frente a septiembre el descenso ha sido de tres puntos.

La reducción de la tasa se ha producido tanto por esta caída en el 'stock' de crédito dudoso como por el incremento en el saldo vivo de crédito.

En octubre, el total de crédito del sistema llegó a 1,215 billones de euros, un 0,4% más que en septiembre, equivalente a unos 5.000 millones de euros. En lo que va de año, el 'stock' ha subido un 2,5%. Esto supone un alza de 30.432 millones de euros.

Por tipo de entidad, la ratio de dudosos de bancos, cajas y cooperativas cerró octubre en el 2,75%, tres puntos básicos menos que en el mes anterior, y 49 puntos básicos menos que en diciembre de 2024.

En números absolutos, este tipo de entidades registró un descenso de su cartera de dudosos de 217 millones de euros, hasta los 31.990 millones de euros. En comparación con diciembre de 2024, el dato es unos 4.010 millones inferior.

Los establecimientos financieros de crédito, por el contrario, vieron cómo su tasa de mora subía al 5,49%, frente al 5,31% en septiembre. Desde diciembre, la tasa ha caído en 16 puntos básicos.

El volumen de crédito dudoso de estos establecimientos era de 2.344 millones de euros al cierre de octubre, 33 millones de euros más en comparación con el mes de septiembre. Frente al último mes de 2024, el saldo de dudosos se recortó en unos 221 millones de euros.

Por último, según los datos del Banco de España, las provisiones del total de entidades de crédito se situaban en 27.495 millones de euros, con un aumento de 50 millones de euros en comparación con septiembre, si bien la variación en el año arrojaba una reducción de 1.414 millones de euros.