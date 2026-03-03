Cómo puede afectar el conflicto de Irán a tu bolsillo: subida de la inflación, gasolina, luz, vuelos y transporte

Archivo - (Foto De ARCHIVO) Una Persona Reposta En Una Gasolinera- EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La guerra en Irán no es solo un conflicto lejano en el mapa, sino que amenaza con colarse en el bolsillo de los españoles a través de la gasolina, el gas de la casa, la factura de la luz, los vuelos e incluso la cesta de la compra.

Hasta el momento ya se ha visto un efecto inmediato en el precio del gas natural, el petróleo y en la Bolsa española. En concreto, el precio del gas natural en Europa subía, en torno a las 10.38 horas de hoy, un 33,2%, hasta los 57,596 euros por megavatio hora este martes. Por su parte, el precio del barril de Brent --referencia en Europa-- se encarecía alrededor de un 3,4% en torno a las 8.15 horas, hasta los 80,34 dólares.

En esta línea, el repunte del precio del petróleo anticipa un incremento en la inflación que se podría trasladar a los productos y servicios del día a día. Además, el profesor de Economía y Empresa de la Universidad Europea, José Manuel Corrales, ha advertido de una posible crisis económica en España que podría precipitarse en los próximos meses o a finales de este año si la guerra se prolonga y se empantana, según ha explicado en una entrevista a Europa Press.

¿CUÁNDO SE NOTARÁ EL AUMENTO DE LOS PRECIOS EN ESPAÑA?

El profesor de economía ha explicado que los españoles pueden notar el impacto de la guerra de forma progresiva, dependiendo de la duración del conflicto y de su intensidad. En caso de que la tensión se mantenga, estima que en Semana Santa se empezará a notar el aumento de los precios y que en verano podrían verse los "peores datos económicos".

Asimismo, ha indicado que los precios de los carburantes, el gas y la luz de los hogares serán los primeros en incrementarse. Posteriormente, se podría notar el encarecimiento de los vuelos, lo que a la larga repercutirá en el sector turístico español.

Si la guerra se mantiene, a largo plazo prevé un repunte en la inflación similar al ocurrido en Ucrania en 2022, cuando España llegó a variaciones del IPC de casi el 10%, y la pérdida consiguiente del poder adquisitivo en los hogares.

En esta línea, el profesor explica que esta guerra puede provocar daños irreversibles en la economía en general porque se está caminando "hacia una tormenta perfecta", donde se juntan los impactos de la crisis energética, de la crisis inflacionaria y la desaceleración económica que sufre toda Europa.

¿QUÉ PASARÁ CON EL PRECIO DE LOS CARBURANTES, EL GAS Y LA LUZ?

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) estima una subida de entre 8 y 10 céntimos por litro de combustible en las próximas semanas, siempre y cuando el barril de Brent se mantenga estable alrededor de los 80 dólares en que se intercambia actualmente.

Desde el punto de vista de la economía personal, Corrales ha explicado que el encarecimiento de la gasolina afecta en "absolutamente todo", porque eso va a repercutir en cualquier producto de primera necesidad como las frutas y verduras, ya que dependen del transporte de mercancías.

En esta línea, el profesor prevé que los hogares empezarán a notar el encarecimiento de la energía en la tarifa de la luz y del gas, siempre que la guerra se mantenga en el tiempo con esta intensidad.

¿CÓMO AFECTA LA GUERRA A ESPAÑA?

En el caso de España, existe poca dependencia directa del petróleo y gas que pasa por el Estrecho de Ormuz --la principal ruta de transporte de petróleo y gas del mundo-- gracias a la diversificación de orígenes del suministro energético.

En cuanto a las importaciones de crudo, Estados Unidos repitió el ejercicio como principal suministrador de España, con el 15,2% del total, seguido por Brasil, con el 13,6% del total, y México, con el 12,3%, según datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores).

En lo que respecta a las importaciones de gas, Argelia fue, por tercer año consecutivo, el principal suministrador de gas natural de España en 2025, con el 38,5% del total, por delante de Estados Unidos.

Aunque el cierre de Ormuz no afecta directamente a España, otros países como China serían los más afectados y estarían obligados a buscar alternativas y elegir a Rusia como importador, lo que aumentaría la demanda y repercutirá en los precios.

¿CÓMO AFECTA LA GUERRA A LA POLÍTICA MONETARIA Y A LAS HIPOTECAS?"

Hasta el momento la eurozona mantiene una inflación controlada, alcanzando en febrero un 1,9% interanual, lo que supone una aceleración de dos décimas respecto del dato del 1,7% de enero, al borde del objetivo de estabilidad a medio plazo del 2% del Banco Central Europeo (BCE).

No obstante, el impacto de la escalada bélica en Oriente Medio llevaría a una caída persistente del suministro energético y produciría un aumento sustancial de la inflación de la zona euro, llegando a trastocar los planes del BCE, que podría verse obligado a endurecer su política monetaria.

Para el economista senior de la entidad japonesa de servicios financieros globales Nomura, Andrzej Szczepaniak, el BCE no reaccionará a corto plazo, pero estima que un cambio del 10% en los precios del crudo provoca un impacto de 0,4 puntos porcentuales en la inflación y un impacto aproximado de 0,2 puntos a través de otros componentes del IPC durante un periodo de hasta tres años.

En esta línea, cuando suben los tipos de interés, las hipotecas firmadas a tipo variable encarecen su cuota mensual, lo que impacta directamente en el bolsillo de los hipotecados.

¿CUÁLES SON LOS TRES POSIBLES ESCENARIOS?

Según un análisis de J. Safra Sarasin Sustainable , pueden ocurrir tres posibles supuestos con diferentes impactos en la economía y en los mercados.

1) Escenario central (conflicto contenido):

El régimen iraní se debilita, se reanudan las negociaciones con Estados Unidos y el estrecho de Ormuz se abre.

En este supuesto, la presión económica sería moderada sobre el bolsillo, con gasolina, diésel y facturas de calefacción algo más caras por un petróleo estabilizado en torno a 75 dólares, lo que empujará la inflación general alrededor de 0,5 puntos tras 2-3 meses en mercados desarrollados.

2) Peor escenario (conflicto prolongado):

En este supuesto los ataques continuarán en países vecinos y el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado, con infraestructura energética dañada.

En este caso el petróleo superaría los 100 dólares por barril durante un periodo prolongado, la inflación se incrementaría en promedio 2 puntos porcentuales, con expectativas más altas y mayores efectos de segunda ronda. Además, muchas economías entrarían en recesión, especialmente en Europa.

3) Mejor escenario (conflicto breve):

En este supuesto el estrecho de Ormuz se reabre rápidamente, con daños mínimos en infraestructura energética. El precio del petróleo caería a 65 dólares por barril, la inflación no se vería afectada y el impacto económico sería limitado.