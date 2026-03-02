El mundo mira a Ormuz: cómo afectaría su cierre a la economía global y cuáles son los países más perjudicados

Archivo - Mapa de localización del estrecho de Ormuz y los países que lo rodean en el golfo Pérsico.- Europa Press - Archivo

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Estrecho de Ormuz es la principal ruta de transporte de petróleo y gas del mundo, por aquí transita alrededor de uno de cada cinco barriles de petróleo, y cualquier interrupción en esta vía tiene un impacto inmediato sobre la economía mundial, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés).

Tras el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán, el estrecho de Ormuz se encuentra en el centro de atención de la economía global, y reaparece la pregunta de qué ocurriría si su cierre se prolongase en el tiempo.

En la práctica, Ormuz funciona como una puerta muy estrecha por la que debe pasar casi todo el petróleo y el gas que sale del golfo Pérsico hacia el resto del mundo, partiendo desde este punto las exportaciones de Arabia Saudí, Irak, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos e Irán, los grandes productores de la región. La mayoría de los volúmenes que transitan por el estrecho no dispone de rutas alternativas para salir de la región, según la EIA.

¿POR QUÉ EL ESTRECHO DE ORMUZ ES IMPORTANTE PARA LA ECONOMÍA MUNDIAL?

El estrecho de Ormuz, situado entre Omán e Irán, conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el Mar Arábigo.

El flujo de petróleo a través de este estrecho promedió 20 millones de barriles diarios en 2024, aproximadamente el 20% del consumo mundial de de líquidos petrolíferos, según EIA.

Los flujos que cruzaron Ormuz en 2024 y en el primer trimestre de 2025 representaron más de una cuarta parte del comercio marítimo mundial de petróleo y alrededor de una quinta parte del consumo mundial de petróleo y productos derivados.

Además, aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de gas natural licuado (GNL) también transitó por Ormuz en 2024, principalmente procedente de Qatar.

¿CUÁLES SON LOS PAÍSES MÁS DEPENDIENTES DE ORMUZ?

La EIA estima que el 84% del petróleo crudo y condensado y el 83% del GNL que cruzaron el estrecho de Ormuz en 2024 se dirigió a los mercados asiáticos. China, India, Japón y Corea del Sur fueron los principales compradores de crudo, lo que representa un 69% combinado de todos los flujos de petróleo crudo y condensado de Ormuz en 2024.

En esta línea, Estados Unidos importó en 2024 aproximadamente 0,5 millones de barriles de petróleo crudo y condensado de países del Golfo Pérsico a través del Estrecho de Ormuz, lo que representa aproximadamente el 7% de las importaciones totales de petróleo crudo y condensado del país norteamericado.

No obstante, las importaciones estadounidenses de petróleo crudo de países del Golfo Pérsico se situaron en su nivel más bajo en casi 40 años, debido al aumento de la producción nacional y las importaciones desde Canadá, según la EIA.

¿CÓMO AFECTA A EUROPA?

Los analistas coinciden en que la escalada bélica en Oriente Medio está provocando un aumento del precio del petróleo y una fuerte corrección en la renta variable europea.

El precio del petróleo se disparaba más de un 8% (hasta los 79,05 dólares en torno a las 8.00 horas) antes de la apertura de las Bolsas europeas, tras el ataque lanzado este fin de semana por Estados Unidos e Israel sobre Irán y su impacto en el estrecho de Ormuz.

¿CUÁLES SON LOS PAÍSES QUE MÁS EXPORTAN PETRÓLEO A ESPAÑA?

En el caso de España, la dependencia directa de Ormuz es limitada gracias a la diversificación de orígenes del suministro energético. Las importaciones de crudo a España alcanzaron los 61,423 millones de toneladas en 2025, lo que representa una caída del 4,9% en 2025 con respecto al ejercicio anterior.

Estados Unidos repitió el ejercicio como principal suministrador del país, con el 15,2% del total, le siguieron como principales suministradores Brasil, con el 13,6% del total, y México, con el 12,3%, según datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores).

En lo que respecta las importaciones de gas, Argelia fue, por tercer año consecutivo, el principal suministrador de gas natural de España en 2025, con el 38,5% del total, por delante de Estados Unidos, cuyas importaciones llegadas al país a lo largo del ejercicio se duplicaron, asomándose a los volúmenes récord de 2022.

En esta línea, el Gobierno ha estimado que apenas el 5% del petróleo y el 2% del gas natural licuado (GNL) que llega a España transita por el Estrecho de Ormuz, según indicó la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

¿CUÁLES SON LAS RUTAS ALTERNATIVAS?

Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos cuentan con infraestructura que permite evitar el Estrecho de Ormuz, lo que podría mitigar en cierta medida cualquier interrupción del tránsito a través del estrecho, según EIA. No obstante, la organización señala que los oleoductos no suelen operar a plena capacidad.

En esta línea, las únicas rutas terrestres que permiten sacar parte del crudo del golfo Pérsico sin pasar por el Estrecho de Ormuz son tres oleoductos, entre los que destaca el 'East-West' de Arabia Saudí, que lleva petróleo desde el centro de procesado de Abqaiq, cerca del golfo Pérsico, hasta el puerto de Yanbu en el mar Rojo (con una capacidad del orden de 5 millones de barriles diarios).

Asimismo, la EIA destaca el oleoducto de EAU a Fujairah, con 1,8 millones de barriles diarios, y el oleoducto Goreh-Jask de Irán, con capacidad de en torno a 300.000 barriles diarios.