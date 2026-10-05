El Banco de España y la CNMV instan a reforzar la educación financiera en el sistema educativo

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) han subrayado la necesidad de introducir de forma más decisiva la educación financiera en el sistema educativo.

"La educación financiera hay que introducirla de forma mucho más decisiva en el sistema educativo", recalcó el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, durante una mesa redonda con motivo del Día de la Educación Financiera que se celebra este lunes en el Palacio de la Bolsa.

El presidente de la CNMV, Carlos San Basilio, ha coincidido con Escrivá en este punto: "La incorporación al currículum académico es una necesidad", subrayó y citó el caso de Galicia como "ejemplo destacado".

Escrivá ha recalcado que España todavía se mantiene lejos de los estándares que registran otros países, y por este motivo, se puede ir "mucho más lejos" a nivel de currículum nacional, ya que la tasa de ahorro de las familias se sitúa en torno al 12%.

"Pero al final", ha matizado, "la educación es responsabilidad de las comunidades autónomas y de las propias universidades. Son ellos de facto los que tienen más responsabilidad para impulsar de forma más decisiva la extensión de la educación financiera en los currículums nacionales".

Ante este escenario, el presidente del supervisor bursátil ha agregado que uno de los retos más generales y estructurales que queda por abordar es evolucionar hacia la idea de que la educación financiera "es una defensa contra el fraude", puesto que es "un problema real y creciente".