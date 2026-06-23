El Banco de España publicará "próximamente" su marco analítico para poner límites a las hipotecas

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, comparece ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital, en el Congreso de los Diputados, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Banco de España publicará "próximamente" la monografía que recoja todo su marco analítico en el que se basará en caso de decidir poner límites a los criterios de concesión de hipotecas.

"Próximamente publicaremos una monografía sobre la posibilidad de poner límites a criterios de concisión de hipotecas y lo vemos como un dilema, un binomio entre eficiencia y eficacia", ha explicado el gobernador de Banco de España, José Luis Escrivá, durante su intervención en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso de los Diputados.

"Estamos haciendo un análisis yo creo que sin precedentes a nivel internacional", ha afirmado el gobernador, apostillando que la entidad tiene que asegurarse de que las medidas que se tomen van a ser eficaces, porque son medidas "intrusivas sobre el negocio bancario".

Así, el gobernador ha explicado que aunque el Banco de España tenga la justificación de limitar el cómo se dan hipotecas, tiene que asegurarse de que las medidas van a tener el efecto deseado y que no se están creando "efectos adversos", como en la accesibilidad a la vivienda por parte de hogares jóvenes.

A mediados de mayo, cuando el Banco de España presentó su Informe de Estabilidad Financiera, la entidad seguía trabajando el proceso de creación de este marco analítico.

Los estudios en marcha están analizando el impacto de estos topes a las hipotecas sobre la tasa de propiedad, los precios de compra y alquiler, el consumo y el bienestar de los hogares.

La activación de estas medidas desplazaría parte del mercado de la vivienda de la compra al alquiler. No obstante, los impactos son heterogéneos por grupos de prestatarios. Se estima que los hogares más jóvenes, como consecuencia del menor acceso a crédito hipotecario, reducirían su consumo, trasladando esos recursos hacia el ahorro y posponiendo la decisión de compra de vivienda. Sin embargo, una vez se logra acceder a ella a edades más avanzadas, el consumo de los hogares aumentaría.