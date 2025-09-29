Banco Interamericano de Desarrollo aprueba un préstamo de 42 millones para transformación digital en Brasil

Archivo - Bandera de Brasil. - MCT / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha aprobado un préstamo de 50 millones de dólares (42 millones de euros) para apoyar la transformación digital y fomentar el uso de la inteligencia artificial en el estado brasileño de Piauí, según ha informado la institución en un comunicado.

Este préstamo, cuya cofinanciación del gobierno local asciende a 12,5 millones de dólares (10 millones de euros), tiene un plazo de amortización de 24,5 años, un período de carencia de seis años y una tasa de interés basada en la SOFR.

El proyecto Piauí Mais Digital financiará la expansión de la red de transmisión de datos y la modernización de la infraestructura de centros de datos en este estados, además de iniciativas que fortalezcan la gestión de riesgos y la respuesta a incidentes de ciberseguridad.

Así, el objetivo del proyecto es contribuir a aumentar las capacidades digitales de las empresas locales a través de un programa de desarrollo de talentos para mujeres y poblaciones más vulnerables y también mediante asistencia técnica que promueva las tecnologías digitales en sectores prioritarios.

Este programa también apoyará el fortalecimiento de la capacidad institucional de la Secretaría de Inteligencia Artificial, Economía Digital, Ciencia, Tecnología e Innovación, la primera secretaría con mandato para temas e inteligencia artificial en Brasil.

Como resultado, la ampliación de la conextividad beneficiará directamente a cerca de 755.000 habitantes repartidos por 99 municipios y a más de 200 empresas, según las estimaciones del BID.

En total, el proceso de digitalización generará más de 130 millones de reales (20 millones de euros) en ahorros para la sociedad y para las arcas públicas del estado.