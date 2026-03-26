El Banco de México (Banxico) recorta en 25 puntos básicos los tipos de interés al 6,75%

Archivo - Sede del Banco de México (Banxico). - BANXICO - Archivo

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) ha recortado en 25 puntos básicos los tipos de interés para dejarlos en el 6,75% tras determinar que esta bajada es compatible con el actual panorama inflacionario y de debilidad macroeconómica, y, también, que será "apropiada" para enfrentar las consecuencias de una prolongación de la guerra de Irán.

"Conforme a lo previsto, no hay evidencia de efectos de segundo orden derivados de las medidas impositivas adoptadas a inicios de año. Las expectativas de inflación general para el cierre de 2026 exhibieron aumentos. Las de mayor plazo permanecieron relativamente estables en niveles por arriba de la meta", ha resumido el instituto emisor.

Sin embargo, el Banxico sí ha ajustado al alza los pronósticos de inflación general y subyacente entre el primer y el tercer trimestre de 2026. Dicha modificación obedece a una trayectoria más elevada de la variable subyacente y a una disminución más gradual de lo previsto para la inflación de servicios.

El banco central ha mencionado que existen riesgos crecientes para los precios por las tensiones comerciales y geopolíticas; las presiones de costes; la persistencia de la inflación subyacente; la depreciación del peso mexicano; y las afectaciones climáticas.

Del lado contrario, la inflación podría moderarse si se registra una actividad económica menor a lo anticipado en México o Estados Unidos; si se produce un menor traspaso de aumentos de costes; o si se reduce el impacto por la apreciación del peso mexicano frente a lo observado el año pasado.

Banxico anticipa que la inflación general cierre el segundo trimestre en el 4%, dos décimas más que lo augurado en su anterior cita de febrero, mientras que para el tercer trimestre y el cuarto caerá al 3,7% y el 3,5%, respectivamente. Esto supone una décima más para el segundo tramo del año y conservar sin cambios el dato del cierre de 2026.

De su lado, la subyacente terminará el segundo trimestre en el 4,1% para disminuir cuatro décimas en el tercero (3,7%) y tres décimas el siguiente (3,4%). Esto equivaldría a una décima más que en febrero para el segundo y tercer trimestre, pero una congelación para el cuarto. Para diciembre de 2027, la general y subyacente convergerán en el 3%.

El recorte ha sido adoptado con los votos a favor de la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja y de los subgobernadores José Gabriel Cuadra García y Omar Mejía Castelazo. Galia Borja Gómez y Jonathan Heath votaron por mantener la tasa de referencia en el 7%.

El Banco de México ha reafirmado su compromiso con la estabilidad de precios y ha avanzado que valorará la pertinencia de futuros recortes según evolucionen las condiciones macroeconómicas y financieras.