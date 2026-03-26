Todas las medidas que aprueba el Congreso por la guerra en Irán: bajada del IVA, bono social y deducciones en el IRPF

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de los Diputados ha convalidado el decreto ley aprobado la semana pasada por el Gobierno en un Consejo de Ministros extraordinario para hacer frente a los efectos de la guerra en Irán, que ha tensionado los mercados energéticos y ha disparado los precios del gas y del petróleo.

En este contexto, el Ejecutivo ha sometido al Pleno la convalidación del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, que movilizará más de 5.000 millones de euros, según sus propias estimaciones.

A continuación detallamos todas las medidas que quedarán vigentes en 2026, con posibilidad de prórroga si los precios continúan al alza, de modo que la respuesta al impacto de la guerra en Irán pueda adaptarse a la evolución del conflicto.

IVA AL 10% EN CARBURANTES, GAS NATURAL Y LUZ

Bajada del IVA del 21% al 10% en gasolina, gasóleo, gas y electricidad, junto a la reducción del impuesto sobre pellets y leña al 10%, con el objetivo de aliviar la factura energética de los hogares y empresas.

VUELEN LAS DEDUCCIONES PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA

Los contribuyentes podrán volver a acogerse a las deducciones del 30% y del 40% en el IRPF por la rehabilitación energética de viviendas.

DEDUCCIONES EN EL IRPF POR LA COMPRA DE COCHES ELÉCTRICOS

Los contribuyentes podrán aplicarse nuevamente la deducción del 15 por ciento del valor de adquisición de un vehículo eléctrico con una base máxima de 20.000 euros, siempre que se cumplan con el requisito de no estar afecto a una actividad económica.

REGRESA LA AMPLIACIÓN DEL BONO SOCIAL ELÉCTRICO

El Gobierno también aprueba la ampliación del bono social eléctrico y mantiene el escudo social durante todo 2026:

Descuento del 42,5% para consumidores vulnerables y del 57,5% para vulnerables severos.

Ayuda mínima del bono térmico, que sube a 50 euros.

Prohibición de cortar el suministro energético a los hogares más vulnerables mientras dure el plan.

FRENO AL PRECIO DEL BUTANO Y PROPANO

El precio de la bombona de butano y del propano quedará congelado durante todo 2026, para evitar que las subidas de la energía se trasladen a los hogares que dependen de estos combustibles.

SUSPENSIÓN DEL IMPUESTO ENERGÉTICO

El Congreso prorroga la suspensión del Impuesto del 7% sobre la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) y reduce el Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) hasta el mínimo europeo, del 0,5%.

En esta línea, se concede una bonificación del 80% en los peajes eléctricos a la industria electrointensiva.

REBAJA EN EL IMPUESTO A LOS HIDROCARBUROS

Se reduce la carga fiscal sobre los hidrocarburos hasta el mínimo permitido por la Unión Europea, aliviando el coste de gasolinas y gasóleos utilizados por el transporte profesional y por los sectores más expuestos al encarecimiento de la energía.

No obstante, por tratarse de medidas excepcionales, las reducciones de los tipos durante el mes de junio de 2026 del Impuesto sobre Hidrocarburos, del Impuesto Especial sobre la Electricidad y del IVA, quedan subordinadas a la evolución del índice de precios al consumo de los productos afectados.

DESCUENTO DE 20 CÉNTIMOS PARA SECTORES AFECTADOS

El paquete incluye también una ayuda directa equivalente a 20 céntimos a sectores afectados, incluyendo transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores. La ayuda será abonada por la Agencia Tributaria y las administraciones forales correspondientes en País Vasco y Navarra.

A ello se suma una ayuda equivalente para la compra de fertilizantes para contener los precios de la cesta de la compra.

IMPUSLO A LA ENERGÍA VERDE

Asimismo, se incorporan bonificaciones en el IBI de hasta el 50% a favor de las construcciones con sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de energía solar o de la energía ambiente, junto con una bonificación de hasta el 95% en el ICIO a favor de las construcciones, instalaciones u obras que incorporen esos sistemas.

PROHIBICIÓN DE DESPIDOS POR EFECTOS ECONÓMICOS DE LA GUERRA

El plan de respuesta del Gobierno al impacto de la guerra en Irán incluirá la prohibición a las empresas de acometer despidos objetivos por efectos económicos derivados del conflicto en Oriente Próximo y también para aquellas compañías que reciban ayudas públicas relacionadas con la guerra.

LIMITACIÓN DE MÁRGENES EMPRESARIALES

También se dota de mayores capacidades de supervisión y sanción a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que ninguna empresa que reciba las ayudas contempladas en el plan de respuesta a la guerra en Irán se beneficie de la misma. Además, en este paquete de medidas se incluye un mayor control de los márgenes empresariales de las empresas de suministro de combustible.

En concreto, el Gobierno de coalición ha acordado reforzar la supervisión de los márgenes de estas empresas a través de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), así como la habilitación al Consejo de Ministros para establecer limitaciones a sus beneficios.

PLANES DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN LAS EMPRESAS

El decreto adelanta de 24 a 12 meses el plazo para implantar los planes de movilidad sostenible al trabajo: las empresas y entidades públicas con más de 200 personas trabajadoras, o 100 por turno, deberán contar obligatoriamente con estos planes antes del 5 de diciembre de 2026.

IMPULSO DE VIVIENDA PÚBLICA

Por último, se introduce un cambio normativo para impulsar la construcción de vivienda pública y asequible, de manera que se modifica la Ley de Contratos del Sector Público para impulsar la construcción de vivienda asequible en suelos de titularidad pública.

Este cambio busca avanzar en la simplificación y flexibilización del marco normativo para facilitar la aplicación de las distintas fórmulas de colaboración público-privada recogidas en la Ley de Vivienda de 2023.