El Banco de Rusia impugna la regulación de la UE que inmoviliza indefinidamente sus activos congelados

Archivo - FILED - 16 December 2014, Kaufbeuren: A view of a Russian Rouble coin on a display board. The Russian occupiers of the Ukrainian region of Kherson have urged the population to exchange their savings for Russian roubles. Photo: picture alliance / - picture alliance / dpa - Archivo

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Banco Central de Rusia ha presentado una demanda ante el Tribunal General de la Unión Europea para impugnar el Reglamento del Consejo de la UE del pasado 12 de diciembre que impone la inmovilización indefinida de los 210.000 millones de euros de activos rusos congelados en suelo de los Veintisiete.

La demanda ante el TGUE, con sede en Luxemburgo, fue presentada el pasado 27 de febrero como parte de los esfuerzos de la parte rusa para impugnar las "acciones ilegales" de la Unión Europea contra los activos soberanos del Banco de Rusia.

El Reglamento de la UE aprobado en diciembre prohíbe cualquier transferencia directa o indirecta de los activos del Banco de Rusia por tiempo indefinido y excluye la posibilidad de protección judicial de los derechos vulnerados sobre los activos, incluso mediante la ejecución de cualquier decisión judicial o laudo arbitral en relación con las medidas introducidas por esta ley.

En consecuencia, la entidad presidida por Elvira Nabiúllina considera que dicho Reglamento vulnera los derechos fundamentales e inalienables de acceso a la justicia, la inviolabilidad de la propiedad y el principio de inmunidad soberana de los Estados y sus bancos centrales, garantizados por los tratados internacionales y el Derecho de la Unión Europea, lo cual contradice los fundamentos del Estado de Derecho y no puede considerarse compatible con el principio de supremacía de la ley.

Además, al aprobar el Reglamento de la UE impugnado, advierte de que el Consejo de la Unión Europea incurrió en "graves infracciones procesales", ya que, en particular, este no se adoptó por unanimidad de los Estados miembros de la Unión Europea, sino por mayoría de votos, eludiendo los requisitos del artículo 215 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

De tal modo, el Banco de Rusia ha asegurado que se reserva todos los derechos, reclamaciones, objeciones y recursos a su disposición en relación con el Reglamento de la UE y cualquier otra medida adoptada por la Unión Europea o sus Estados miembros en relación con el Banco de Rusia o sus activos.

El 12 de diciembre de 2025, la institución monetaria rusa presentó una demanda ante el Tribunal de Arbitraje de Moscú contra Euroclear en la que reclama a la firma depositaria belga el pago de 18,2 billones de rublos (199.520 millones de euros) por los daños y perjuicios causados por el uso no autorizado "directo o indirecto" de los activos de la institución rusa.

De su lado, el Banco de Rusia advirtió de que los planes de la Comisión Europea para el uso directo o indirecto de sus activos, así como cualquier otra forma de uso no autorizada de los mismos "son ilegales, contrarios al derecho internacional y, en particular, violan los principios de inmunidad soberana de los activos", anticipando acciones legales contra cualquier medida.