Banco Santander busca crecer en microempresas y comercios y ofrece hasta 500 euros en incentivos

Archivo - El logo de Banco Santander, en el coche de Williams Raicng de F1. - SANTANDER - Archivo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Banco Santander ha lanzado una nueva propuesta dirigida a crecer en microempresas y comercios como clientes, ofreciéndoles incentivos de hasta 500 euros, según ha informado en un comunicado.

El banco ha destacado que su nueva propuesta, llamada 'Start Business', les permite "operar sin costes" y se compone de varios programas y productos. "Con esta iniciativa, el banco busca posicionarse como entidad de referencia para nuevos negocios, con una propuesta diseñada para convertirse en su banco principal desde el primer día", ha afirmado Santander en un comunicado.

En primer lugar, Santander les ofrece la Cuenta Negocios, que no tiene comisiones y cuenta con operativa diaria gratuita. Además, ofrece un TPV con tarifa plana de 0 euros, sin coste fijo, pero con soluciones para cobros y pagos.

En caso de que las empresas domicilien los pagos habituales de seguros sociales o nóminas, podrán acceder a incentivos de hasta un máximo de 500 euros. También contarán con financiación en "condiciones personalizadas", servicios de acompañamiento y acceso a la plataforma de formación Santander X.

Además, la propuesta incluye una oferta completa de seguros, renting y servicios complementarios en la oferta no financiera para impulsar el crecimiento de los clientes, con el objetivo de cubrir todas las necesidades del negocio y simplificar su gestión desde las primeras etapas.