Bankinter acuerda integrar su filial de consumo para impulsar su estrategia en el ámbito de medios de pago

La consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz, durante una rueda de prensa, en la sede de Bankinter, a 23 de octubre de 2025, en Madrid (España).
Publicado: miércoles, 19 noviembre 2025 20:13

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Bankinter ha decidido integrar su filial de consumo, Bankinter Consumer Finance, participada en su totalidad por la entidad bancaria, según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La integración plena de equipos y capacidades de ambas firmas se completará una vez los consejos de administración de Bankinter y Bankinter Consumer Finance aprueben los respectivos proyectos de fusión y obtengan las autorizaciones regulatorias pertinentes.

La entidad busca con esta operación "dar un nuevo impulso a la estrategia del banco en los ámbitos de consumo y medios de pago" en un contexto marcado por la transformación continua del sector y, en concreto, del ecosistema de pagos.

"Esta estrategia permitirá a Bankinter impulsar propuestas de valor innovadoras para los clientes permitiéndole reforzar el liderazgo en consumo y desarrollar nuevos medios de pago", justifica el banco.

