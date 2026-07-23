Bankinter avanza que frenará su sequía de hipotecas en España para final de año

Archivo - Letrero del banco Bankinter en una de sus oficinas de la capital. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Bankinter espera frenar su sequía de nueva producción hipotecaria de cara al final de año, según ha avanzado la consejera delegada de la entidad, Gloria Ortiz, en una conferencia con analistas con motivo de la publicación de las cuentas trimestrales del banco.

El banco registró una nueva producción hipotecaria en el semestre de 2.900 millones de euros, lo que supone una reducción del 16% respecto a un año antes. La reducción se debió sobre todo a España, donde la nueva producción cayó un 34%, mientras que en el conjunto de Portugal e Irlanda subió un 19%.

"La decisión de reducir la producción en España ha sido una decisión de asignación de capital, para asignar capital a otros negocios que son más rentables", ha afirmado Ortiz. La estimación de la CEO es que, para el final de año, únicamente el trimestre estanco, el banco ya no registre caídas en la nueva producción de hipotecas en España.

Con todo, el 'stock' hipotecario de Bankinter cerró junio situado en los 39.000 millones de euros, lo que supone un incremento del 3% en comparación con un año antes.

De cara al futuro, Bankinter también espera apoyarse en la plataforma neerlandesa Tulp para apuntalar la diversificación del grupo. Actualmente, la plataforma solamente es un intermediario hipotecario, pero el objetivo de Bankinter es que también conceda acabe concediendo sus propios préstamos.

Asimismo, a medio plazo, el banco también explorará la posibilidad de expandirse a otros negocios. En Irlanda, la entidad primero se centró en la concesión de hipotecas y, con los años, acabó convirtiendo a la firma que compró allí (Avantcard) en un filial y entrando en el mercado de los depósitos.

"España va a seguir siendo nuestro negocio clave, pero queremos que el grupo esté cada vez más diversificado. A medio plazo, vemos a España representando alrededor del 70% de los beneficios", ha afirmado Ortiz.

Para lo que resta de año, el director financiero, Jacobo Díaz, ha indicado que Bankinter espera un crecimiento de cerca de un solo dígito medio (5%) en la cartera crediticia, al apoyarse en las condiciones económicas "resilientes" de los mercados en los que opera el banco. Así, el margen de intereses seguirá creciendo de forma intertrimestral.

"A largo plazo, esperamos asignar el exceso de capital al crecimiento rentable en nuestros y geografías primero, luego a las nuevas oportunidades como las anunciadas en fondos de inversión alternativa y en Países Bajos", ha explicado Díaz. Cualquier exceso de capital que reste después de esto se devolverá a los accionistas "de la forma más eficiente posible", como se hizo en su momento con la salida a Bolsa de Línea Directa.