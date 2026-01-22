Bankinter espera deducirse por completo el impuesto a la banca también en 2026 y 2027

Archivo - El director financiero de Bankinter, Jacobo Díaz, durante una rueda de prensa para presentar los resultados obtenidos por Bankinter durante el primer trimestre de 2025, en la sede del grupo, a 24 de abril de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

El director financiero de Bankinter, Jacobo Díaz, ha estimado que el banco volverá a deducirse por completo el impuesto a la banca en 2026 y 2027, tal y como ha hecho durante 2025.

"Confirmamos que el impuesto a la banca no tendrá impacto en 2025 y esperamos que este sea el caso para 2026 y 2027", ha afirmado Díaz durante una conferencia telefónica con analistas con motivo de la publicación de sus resultados anuales.

Calculado sobre los ingresos de 2024, Bankinter ya cifró el impacto del impuesto en 2025 en 54 millones de euros. Sin embargo, el nuevo diseño también permite una deducción del 25% por el pago del Impuesto sobre Sociedades, una figura por la cual el banco pagó 300 millones de euros en 2024. De esta forma, le permite deducirse hasta 75 millones de euros, permitiendo así que se diluya ese pago de 54 millones.

Ya en abril, cuando Bankinter publicó sus resultados del primer trimestre de 2025, Díaz avanzó que el pago del impuesto a la banca en 2026 sería "cero o muy cerca de cero". Ahora ha actualizado su estimación para abarcar también 2027.

El gravamen ha tenido cambios entre su primera formulación, en 2022, y el nuevo diseño que aprobó el Congreso en noviembre de 2024: por un lado, ha pasado de ser una prestación no tributaria a un impuesto; por el otro, se ha convertido en una figura progresiva en función del nivel de ingresos que genere la entidad. En el caso de Bankinter, el tipo impositivo sobre el papel es del 4,8%, pero para los más grandes se puede elevar hasta el 7%, mientras que para los más pequeños el límite está en el 1%.