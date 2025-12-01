Barclays cree que la IA será el factor macroeconómico "más importante" en 2026

Archivo - Logo de Barclays - Ian West/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los analistas de Barclays creen que la Inteligencia Artificial (IA) será el factor macroeconómico "más importante" de 2026, frente a otros elementos tradicionales como las políticas monetaria o fiscal, y que esta tecnología seguirá impulsando el crecimiento económico.

Esta es una de las principales conclusiones del informe de perspectivas de 2026 que ha presentado este lunes la entidad británica, en el que se sostiene que la magnitud del gasto en capital en IA ha ayudado, durante 2025, a compensar los efectos de la guerra arancelaria de EEUU.

Al respecto, Barclays estima que un 1% del crecimiento económico en 2025 ha procedido de la inversión en IA (centros de datos, chips, red eléctrica, equipos de red, etc.) y que está teniendo "importantes repercusiones en la vieja economía", ya que los trabajadores de la construcción se están dedicando a levantar centros de datos; la industria eléctrica, a instalar turbinas y transformadores; y las empresas de telecomunicaciones, a instalar equipos de red.

"Es probable que Estados Unidos se encuentre en medio de su mayor ciclo de inversión en capital desde la Segunda Guerra Mundial", ha comentado durante la presentación el jefe de análisis de productos titulizados de Barclays, Ajay Rajadhyaksha.

La entidad resalta también la importancia de la "narrativa" sobre la IA, que está jugando un papel "fundamental" en el impulso alcista de las bolsas. Así, explica que desde finales de 2022, las acciones relacionadas con la Inteligencia Artificial han impulsado entre el 75% y el 80% de las ganancias y el rendimiento total del S&P 500, y que sus efectos sobre la riqueza en EEUU son "reales y persistentes".

En concreto, señala que el gasto en IA ha impulsado la inversión y que las acciones de IA han impulsado el consumo, de tal forma que el consumidor estadounidense ha ganado riqueza en 2025 a pesar de las incertidumbres comerciales, el crecimiento laboral "mediocre" y un mercado inmobiliario "agonizante".

Rajadhyaksha ha reconocido que esta situación deja a EEUU en un lugar "especialmente vulnerable" si esa narrativa sobre la IA pierde fuerza. Sin embargo, no cree que vaya a suceder y, en cambio, considera que las preocupaciones sobre un colapso de este mercado son "exageradas".

"Creemos que las comparaciones con el período 2000-2002 [en referencia a la burbuja de las 'puntocom'] son exageradas, aunque es probable que el gasto total sea mayor", agrega el experto, quien también apunta a algunos "sustos": la aparición de la china DeepSeek o un artículo del MIT, que restó importancia a los casos de uso de la IA, provocaron caídas en las bolsas. "Pero en cada uno de ellos, los mercados se recuperaron, impulsados considerablemente por las ganancias", añade.

Con todo, Barclays cree que el gasto de capital en IA aportará "mucho menos" al crecimiento en EEUU en 2026 que en 2025 por el efecto base. Sin embargo, la entidad considera que habrá vientos de cola para la economía estadounidense, como son un menor impacto por los aranceles y la entrada en vigor la ley fiscal del presidente Donald Trump, la 'One Big Beautiful Bill'. Así, el banco estima que la economía de EEUU crecerá un 2,1% en 2026.

En cuanto a Europa, el informe pone de relieve la falta de inversión tecnológica de la región, lo que podría dejar atrás a la eurozona frente a EEUU y China, aunque también destaca la "resiliencia inesperada" que demostrado el 'Viejo Continente' en los últimos años.

"A pesar de una guerra en el continente, la crisis energética y la guerra comercial global, Europa ha mantenido un crecimiento cercano a la tendencia. La economía de la zona euro superó con facilidad las previsiones de consenso y del Banco Central Europeo (BCE) en el tercer trimestre, y las encuestas de consumidores y empresas apuntan a mejoras futuras", destaca el informe. Así, Barclays estima que el PIB de la eurozona crecerá un 1,4% en 2025 y que esta tendencia se mantendrá en 2026.

En cuanto a China, Barclays cree que la economía china crecerá un 4% en 2026, lastrada todavía por las consecuencias del colapso del mercado inmobiliario.

En conjunto, la entidad británica cree que la economía global crecerá un 3% en 2026 y que el entorno macroeconómico "mejorará". Insiste en que la l incertidumbre comercial va a disminuir y que la economía global ya ha tenido tiempo para adaptarse a los aranceles.

En cuanto a los bancos centrales, considera que los ciclos de flexibilización de los bancos centrales irán disminuyendo gradualmente. En su opinión, el BCE mantendrá su política monetaria intacta hasta finales de 2026, mientras que la Reserva Federal (Fed) realizará tres recortes más (dos de ellos en el primer semestre de 2026).

En este contexto, y con unos rendimientos de bonos ya más relajados que hace unos meses, Barclays sigue apostando por la renta variable por encima de la renta fija. "Escuchamos la opinión sobre las valoraciones en EEUU. Pero mientras el crecimiento de las ganancias continúe -y creemos que lo hará-, las acciones deberían superar a los bonos una vez más", afirma la entidad en específico.