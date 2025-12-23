BBVA amortiza las acciones adquiridas en su programa de recompra de 993 millones

Archivo - Fachada de la sede de BBVA, a 26 de septiembre de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de BBVA ha decidido ejecutar la amortización de las acciones adquiridas en el programa de recompra de 993 millones de euros que culminó el pasado 10 de diciembre, según ha notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, el banco ha decidido amortizar los 54,3 millones de acciones adquiridas. Los títulos tienen un valor nominal de 0,49 euros, por lo que la amortización conlleva una reducción de capital de 26,6 millones de euros.

Tras la amortización de las 54.316.765 acciones propias por un importe nominal de 26.615.214,85 euros, el capital social de BBVA ha quedado fijado en la cantidad de 2.797.394.663 euros, representado por 5.708.968.700 acciones de 0,49 euros de valor nominal cada una.

Esta reducción de capital no entraña la devolución de aportaciones, por ser la propia Sociedad la titular de las acciones amortizadas, y se realiza con cargo a reservas de libre disposición, mediante la dotación de la reserva por capital amortizado por un importe igual al valor nominal de las acciones amortizadas.

BBVA ha comunicado que solicitará la exclusión de negociación de las acciones amortizadas en las correspondientes Bolsas de valores y la cancelación de las acciones amortizadas en los registros contables de Iberclear.