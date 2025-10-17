El presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, durante una entrevista para Europa Press, en el edificio ‘La Vela’, en la ciudad del BBVA, a 8 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de BBVA, Carlos Torres, ha afirmado que el fracaso de la OPA no era el resultado deseado por la entidad, pero ha señalado que es la decisión de la mayoría de accionistas de Sabadell y la "asume".

"En todo momento hicimos lo que creíamos que debíamos hacer", ha defendido en una rueda de prensa después de que ayer se conociera que solo el 25,47% de acciones con derecho de voto de Sabadell habían aceptado la operación, lo que supone estar por debajo del umbral del 50% de aceptación mínima para controlar la entidad e incluso del 30% que le daba la posibilidad de lanzar una segunda oferta.

Ha remarcado su opinión de que la operación planteada tenía un "claro sentido estratégico y financiero" y que era "buena" para accionistas, clientes y empleados de ambas entidades.

"Ofrecimos la mejor propuesta posible, una oferta objetivamente atractiva, como han reconocido muchos accionistas relevantes de Sabadell, a quienes agradecemos sinceramente su apoyo y confianza", ha agregado.

