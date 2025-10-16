La OPA de BBVA a Sabadell fracasa con el 25,33% de aceptación de las acciones

BBVA anuncia una "significativa recompra de acciones" tras fracasar la OPA sobre Banco Sabadell
El CEO del Banco Sabadell, César González-Bueno (i), y el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu (c), durante la junta general extraordinaria de accionistas de Banco Sabadell, a 6 de agosto de 2025, en Sabadell, Barcelona, Catalunya (España).
El CEO del Banco Sabadell, César González-Bueno (i), y el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu (c), durante la junta general extraordinaria de accionistas de Banco Sabadell, a 6 de agosto de 2025, en Sabadell, Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press
Europa Press Economía Finanzas
Actualizado: jueves, 16 octubre 2025 20:56

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre Banco Sabadell ha fracasado al ser aceptada por el 25,33% de las acciones a las que se dirigía, cuando necesitaba alcanzar el 50% del capital social para tener éxito, ha informado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en un comunicado este jueves.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

Contador