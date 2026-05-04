BBVA CIB impulsa un 17,5% su beneficio hasta marzo, que roza los 1.100 millones

Archivo - El edificio La Vela de BBVA iluminado de color verde. - BBVA - Archivo

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

El área de banca de inversión y corporativa (CIB) de BBVA cerró el primer trimestre del año con un beneficio neto atribuido de 1.083 millones de euros, lo que supone un alza del 17,5% respecto al mismo periodo del año anterior, según ha informado el banco en un comunicado.

El dato tiene en cuenta el impacto de la inflación. Si se descuenta, el incremento en euros constantes es del 24,2%. La facturación de BBVA CIB subió un 17,2% en términos nominales, hasta los 2.185 millones de euros.

Del margen bruto, casi la mitad procedía de los intereses netos (margen de intereses), que crecieron un 21,5%, hasta los 1.018 millones de euros. Las comisiones netas se impulsaron un 30,4%, hasta los 473 millones, mientras que el resultado de las operaciones financieras (ROF) fue de 714 millones, un 5,7% más.

Los gastos de personal subieron un 10%, hasta los 245 millones de euros, mientras que el resto de costes de administración se situaron en 248 millones, un 25% más.

La inversión crediticia se situó a cierre de marzo de 2026 un 9,3% por encima del saldo a 31 de diciembre de 2025, continuando con la tendencia alcista de los últimos trimestres.

Por unidades de negocio, Mercados Globales tuvo un "dinamismo excepcional", mientras que Banca Global Transaccional alcanzó unos ingresos de 749 millones de euros (+17%) y Banca de Inversión y Finanzas alcanzó los 511 millones (+47%).

El negocio transfronterizo representó el 36% del negocio total de CIB y registró un incremento del 26%. Mantiene un crecimiento sostenido, impulsado por clientes asiáticos y americanos, mientras que México, España y Estados Unidos se consolidan como las principales geografías receptoras de inversión de clientes globales.

Asimismo, entre enero y marzo de 2026, BBVA CIB canalizó cerca de 18.000 millones de euros en negocio sostenible, lo que supone un crecimiento del 31% respecto al mismo periodo del año anterior.