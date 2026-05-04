Inetum comunica a los sindicatos su ERE sin detallar causas ni afectados, con un ajuste de hasta el 5%

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MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

La consultora tecnológica Inetum ha trasladado formalmente su expediente de regulación de empleo (ERE) a los sindicatos, en una comunicación en la que la firma no alega "ningún motivo" para adoptar esta medida ni especifica nigún colectivo afectado, si bien la empresa ya avanzó a finales de abril que afectaría hasta a un 5% de su plantilla en España.

Según una comunicación formal del ERE a sindicatos a la que ha tenido acceso Europa Press, el expediente afectará a los centros de trabajo de Málaga, Sevilla, Huesca, Zaragoza, Ciudad Real, Barcelona, Tarragona, Madrid, Valencia, Alicante, A Coruña, Asturias, Vizcaya, Las Palmas, Murcia, Baleares, Navarra, Cantabria, Badajoz, Valladolid y La Rioja.

En este contexto, la consultora ya explicó que ha tomado esta decisión tras realizar un "exhaustivo análisis técnico y de capacidad" de la compañía, cuya plantilla en España ronda los 8.500 empleados.

En concreto, de las distintas sociedades que conforman Inetum en el país, las medidas se centran exclusivamente en Inetum España S.A.

LA COMISIÓN REPRESENTATIVA SE CONFORMARÁ EN UNA SEMANA

De la comunicación se desprende que la comisión representativa se conformará en una semana, por parte de los sindicatos con presencia en los distintos comités de empresa de Inetum España, guardando la proporción de su representatividad.

Posteriormente, se convocará la constitución de la mesa negociadora, en la que se presentarán todos los informes, argumentos y pretensiones de la empresa.

Tras ello, los sindicatos analizarán estos informes para determinar si realmente hay motivos para el ERE que se plantea o no.

"Y en caso de que sí los hubiera, se empezaría a hablar de las condiciones (reducir el número de afectados, excluir a colectivos vulnerables, aumentar las indemnizaciones, etc.). Hay que ir paso a paso andando en este camino", han concluido estas mismas fuentes en la comunicación.

"ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN"

Inetum propuso a finales de abril un ERE en España de hasta un máximo del 5% de la plantilla en el marco de su "estrategia de transformación".

En cuanto a los perfiles impactados, Inetum detalló que estos son técnicos, por lo que no se verían afectados los profesionales vinculados a servicios centrales o de soporte. La firma destacó que se trata de una medida de "carácter puntual que no contempla fases posteriores".

"La dirección de Inetum afronta este procedimiento bajo los principios de máxima responsabilidad social, transparencia y respeto hacia todas las personas de la organización", indicó, añadiendo que la decisión no contempla la supresión de líneas de negocio, "lo que garantiza el mantenimiento de los estándares de calidad habituales, sin impacto en la prestación del servicio a los clientes ni en la actividad diaria de la plantilla".

Desde la multinacional explicarón que el objetivo es adaptar su estructura a las exigencias actuales del mercado español, con lo que impulsa esta "reorganización con una visión de futuro, orientada a responder a las crecientes demandas de sus clientes".

"Esta medida responde a los desafíos de un sector tecnológico en España sometido a una continua evolución y a la presión de una competencia multinacional agresiva, factores que han convertido el mercado español en un escenario altamente competitivo", detalló la firma, apuntando que a este contexto se suma la transformación del mercado del talento, un contexto político y económico incierto y la necesidad de responder a las nuevas expectativas de los clientes.

Así, Inetum concluyó que, bajo esta premisa, la compañía intenta "evolucionar su propuesta de valor y operativa con un modelo de 'delivery' más transversal y dinámico".