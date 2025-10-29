BBVA conquista los 100.000 millones de valor en Bolsa

El presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, durante una entrevista para Europa Press, en el edificio ‘La Vela’, en la ciudad del BBVA, a 8 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

BBVA ha logrado conquistar un valor bursátil de 100.051 millones hacia la media sesión de este miércoles, convirtiéndose así en el segundo banco español que logra este hito, después de que Santander cruzara ese umbral hace algunos meses.

El banco liderado por Carlos Torres se había acercado a la cota de las doce cifras el pasado 20 de octubre, cuando alcanzó los 99.676 millones de euros. Sin embargo cayó levemente en los días posteriores y no ha sido hasta ahora que se ha vuelto a impulsar.

Desde que fracasó la oferta pública de adquisición sobre Banco Sabadell la acción de BBVA ha avanzado cerca de un 10,5%, lo que ha permitido a la entidad entrar en ese club de valor bursátil.

Santander cotizaba hacia la media sesión de este miércoles en unos 132.822 millones de euros. Con estos datos, ambos bancos españoles son las dos entidades bancarias de la zona euro con mayor valor en Bolsa.

En Reino Unido se sitúa por delante HSBC, que tiene un valor de 182.300 millones de libras (207.100 millones de euros). Además, entre Santander y BBVA está UBS (Suiza no forma parte del euro ni de la UE), con un valor de 102.600 millones de francos suizos (110.600 millones de euros).

Por detrás de estos bancos se encuentran las dos principales entidades de Italia: Unicredit, con 99.200 millones de valor en Bolsa, e Intesa, con 98.800 millones.

En todo caso, la suma de todos estos bancos se queda por debajo del mayor banco del mundo por valoración de sus acciones, que es JPMorgan Chase. El gigante de Wall Street cotizaba al cierre del martes con un valor de 840.000 millones de dólares (721.700 millones de euros).