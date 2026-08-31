BBVA ejecuta la mitad de su nuevo programa de recompra de 1.000 millones de euros en su cuarta semana

Archivo - Sede del BBVA en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

BBVA ha ejecutado la mitad (50,12%) del primer tramo de 1.000 millones de su nuevo programa de recompra de acciones (que tiene un tamaño total de 2.000 millones) en la cuarta semana del mismo, según ha notificado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Entre el 24 y el 28 de agosto, el banco se hizo con casi 4,5 millones de acciones a un precio medio de 24,83 euros, para lo cual empleó unos 110 millones de euros.

De este modo, la entidad financiera presidida por Carlos Torres ha adquirido hasta el momento más de 20,2 millones de acciones a un coste promedio de 24,8 euros por título, para los que ha desembolsado un total de 501,23 millones de euros.

En este nuevo programa, que fue anunciado durante la presentación de resultados del primer semestre del año, HSBC se encarga de ejecutar las compras en Cboe Europe, Turquoise Europe y Aquis Exchange, y a través del bróker Kepler Cheuvreux, se realizan las adquisiciones en el Mercado Continuo.

Se estima que este primer tramo finalice no antes del 14 de septiembre ni más tarde del 9 de octubre de 2026 y, en todo caso, cuando se alcance el importe monetario máximo o se adquiera el número máximo de acciones fijado, que asciende a 483.221.729 títulos.

Este nuevo programa se suma al plan extraordinario de recompra de cerca de 4.000 millones de euros que el vasco finalizó el pasado 3 de agosto, la mayor recompra del banco español en su historia. Con el cierre de este programa de 3.960 millones, BBVA ha completado seis planes de recompra, tres de ellos extraordinarios (el concluido, otro de 3.160 millones de euros entre 2021 y 2022 y uno de 1.000 millones en 2023), así como tres para la remuneración ordinaria de sus accionistas (422 millones de euros con cargo a 2022, 781 millones con cargo a 2023 y 993 millones con cargo a 2024).