El BCE advierte de que relajar reglas puede debilitar a los bancos ante el aumento de tensiones geopolíticas

Archivo - FILED - 20 May 2014, Hesse, Frankfurt/Main: German Bundesbank Vice President Claudia Buch poses during the 13th meeting floor of the German Bundesbank in Frankfurt am Main. The vice president of Germany's central bank, Claudia Buch, has been app - picture alliance / Andreas Arnol / DPA - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una relajación de los estándares regulatorios podría debilitar la capacidad de las entidades para hacer frente a perturbaciones negativas en un contexto marcado por el aumento de las tensiones geopolíticas, según ha advertido el Banco Central Europeo (BCE).

"La fragmentación o cualquier debilitamiento de los estándares podría socavar la capacidad de las entidades para resistir perturbaciones adversas", advierte Claudia Buch, presidenta del Consejo de Supervisión del BCE en el informe anual de actividades supervisoras de la institución en 2025.

"Estos mecanismos de protección deben mantenerse ante el aumento de las tensiones geopolíticas", destaca la alemana, para quien la incertidumbre política, económica y geopolítica "es considerable", pero los indicadores de mercado no reflejan de forma adecuada las tensiones financieras, lo que podría llevar a una reevaluación brusca de los riesgos.

En este sentido, si bien los colchones de capital y de liquidez de las entidades se sitúan muy por encima de las exigencias regulatorias y su rentabilidad es elevada, Buch advierte de que las perspectivas de estabilidad financiera a medio y largo plazo se han vuelto más inciertas.

De este modo, dadas las elevadas tensiones geopolíticas, las valoraciones excesivas en varios segmentos de los mercados financieros, las crecientes interconexiones con intermediarios financieros no bancarios y el riesgo de que se produzcan cambios repentinos en el sentimiento de los mercados, las perturbaciones podrían materializarse de manera inesperada y extenderse con rapidez.

"Debemos seguir yendo más allá de los indicadores coyunturales de las entidades e identificar las vulnerabilidades frente a acontecimientos externos adversos", sostiene la jefa de la supervisión del BCE.

En este contexto, la institución señala entre sus prioridades supervisoras para el ciclo 2026-2028 reforzar la capacidad de resistencia de las entidades frente a los riesgos geopolíticos y las incertidumbres macrofinancieras, lo que supone mantener unos criterios de concesión de crédito sólidos, una capitalización adecuada y una gestión prudente de los riesgos relacionados con el clima y la naturaleza.

Como parte de esta labor, el BCE llevará a cabo en 2026 una prueba de resistencia inversa para identificar escenarios de riesgo geopolítico específicos para cada banco que pudiesen afectar gravemente a su posición financiera.

Asimismo, el BCE también centra su atención de forma prioritaria en la subsanación de deficiencias como la gestión de los riesgos relacionados con el clima y medioambientales y en las capacidades de agregación de datos sobre riesgos y presentación de informes de riesgos, así como en la transformación digital del sector y el uso de nuevas tecnologías como la IA, que requieren disponer de sólidas capacidades de gestión de riesgos y gobernanza.

"Para cumplir nuestro mandato de mantener la seguridad y la solidez de las entidades de crédito, necesitamos un marco regulatorio fuerte", afirma Buch, señalando que, dentro de Europa, una mayor armonización de las normas bancarias y un sistema europeo de garantía de depósitos apoyarían la integración y la simplificación, al tiempo que impulsar el mercado único promovería la eficiencia del sector bancario.

A escala internacional, la alemana defiende la importancia para el crecimiento y la estabilidad de un sistema financiero mundial resiliente, lo que depende de que se cumplan unos estándares regulatorios comunes y de que haya una buena coordinación entre los supervisores.