Bewater e Indexa lanzan un fondo de fondos de mercados privados

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Bewater Funds, junto con Indexa Capital, ha lanzado un fondo de fondos de mercados privados, siendo el primero de este estilo que pone en marcha el grupo financiero, según ha anunciado en un comunicado.

El 'Indexa Mercados Privados 2026 FCR' tiene un tamaño objetivo de 40 millones de euros. Es contratable desde 5.000 euros para inversores profesionales y desde 10.000 euros para particulares.

"Creemos que podemos añadir valor creando un fondo de fondos de mercados privados con gran diversificación, acceso a las mejores gestoras, menores costes y mayor liquidez que los fondos de fondos disponibles en el mercado español", ha explicado el cofundador y consejero delegado de Bewater Funds, Ramón Blanco.

La asignación objetivo está diseñada para aproximarse a la exposición del mercado: 70% en acciones de compañías privadas, 20% en deuda privada y 10% en infraestructuras. El objetivo es que la exposición se reparta a partes iguales en dólares y euros.

El fondo estará disponible también en Indexa Capital en las próximas semanas, con un mínimo desde 10.000 euros para clientes con más de 90.000 euros de inversión total en Indexa, que podrán indicar su interés en invertir hasta un 10 % de su inversión total en este fondo de mercados privados.

El vehículo contempla una comisión de gestión que va desde el 0,25% al 0,75% anual en función del importe comprometido. Cuenta con otros costes del 0,15% y no cuenta con comisión de éxito por parte de Bewater e Indexa. Incluyendo el coste de los fondos subyacentes, los costes totales del fondo de fondos son de 2,45% anuales, y la comisión de éxito media de los fondos subyacentes es de 11,75%.

El diseño contempla un periodo de inversión hasta finales de 2026, después una fase de mantenimiento de la inversión y, a partir del final del quinto año, el inicio de una fase de desinversión y devolución de capital que, en el mejor de los casos finalizará en 5 años y tres meses y en escenarios de estrés de mercado, podría extenderse hasta diez años.