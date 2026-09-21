Bizum ya permite pagar en comercios a 20 millones de sus usuarios

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MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bizum ya ha extendido la posibilidad de pagar en comercios físicos a 20 millones de sus usuarios, lo que supone el 60% de todas las personas que usan la solución de pagos, según ha informado en un comunicado.

"El despliegue del pago presencial con Bizum es posible gracias al compromiso coordinado de las entidades financieras, que están haciendo llegar esta nueva funcionalidad a millones de personas y comercios en España", ha afirmado el director general de Bizum, Ángel Nigorra.

La ampliación progresiva también avanza en la red de terminales de pago: el 75% de los terminales bancarios ya acepta pagos con Bizum, lo que representa más de 1,6 millones de comercios. A esta cifra hay que añadir los terminales de más de 25 grandes cadenas comerciales de distintos sectores que ya aceptan pagos presenciales con Bizum.

Los pagos se pueden realizar desde la propia app del banco o desde la aplicación Bizum Pay, dependiendo de la preferencia de cada entidad. Durante las últimas semanas de esta primera fase de despliegue, la media de pagos alcanza las 3 operaciones a la semana por persona usuaria activa.