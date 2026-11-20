Archivo - 03 August 2023, Japan, Tokyo: A man walks past an electronic stock board showing Japan's Nikkei Stock Average, which trading closed down -548.41 points at 32159.28 in downtown Tokyo. Photo: Rodrigo Reyes Marin/ZUMA Press Wire/dpa - Rodrigo Reyes Marin/Zuma Press W / Dpa - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El índice Nikkei 225 de la Bolsa de Tokio y el selectivo Kospi de la Bolsa de Seúl han cerrado la última sesión de la semana con sendas caídas superiores al 5%, arrastrados una nueva jornada por las bajadas de los valores tecnológicos, tras los descensos superiores al 2% en Wall Street, a pesar de las fuertes subidas en el debut de Anthropic.

En concreto, el Nikkei se ha dejado un 5,06% al cierre de la sesión para cotizar en 56.436,65 puntos, perdiendo un 8% en la semana, aunque mantiene una revalorización de casi el 9% en lo que va de año.

Los valores vinculados a la tecnología protagonizaron fuertes caídas en la sesión del viernes, con el conglomerado SoftBank cediendo un 14,48%, mientras que Tokyo Electron bajaba un 7,06%; Advantest un 10,32%; y Kioxia un 11,66%.

De su lado, el índice Kospi de la Bolsa de Seúl cerraba la jornada con un retroceso del 5,21%, hasta los 4.869,96 puntos, elevando a casi un 8% las pérdidas acumuladas durante la semana. No obstante, en lo que va de año el selectivo se revaloriza un 13%.

Los valores relacionados con los microprocesadores y la tecnología registraron fuertes caídas en la última sesión de la semana, incluyendo un descenso del 7,01% para Samsung y del 5,92% para SK Hynix. Asimismo, SK Square y SK Telekom bajaban un 8,39% y un 13,09%, respectivamente.

Las caídas en las bolsas de Tokio y Seúl secundaban los descensos generalizados en la sesión del jueves en Wall Street, con retrocesos del 2,25% para el Nasdaq, del 2,19% para el Dow Jones de Industriales y del 2,02% para el S&P500.