La brecha entre el salario de consejeros ejecutivos del Ibex y sus empleados se amplía a 67 veces en 2025

Archivo - Edificio de oficinas en el Cuatro Torres Business Area, a 26 de diciembre de 2023, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los consejeros con carácter ejecutivo de las empresas cotizadas que forman parte del índice Ibex 35 tuvieron una retribución en 2025 que supuso, de media, 67 veces el sueldo medio de los empleados de esas empresas, según se desprende del Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros que ha publicado este lunes la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV).

De esta forma, el múltiplo se ha ampliado respecto a 2024, ya que ese año fue de 55 veces. Se trata del quinto año en el que las sociedades tienen que hacer comparaciones entre las retribuciones de los consejeros, los resultados consolidados y la remuneración media de los empleados. En 2023 fue de 53 veces, en 2022 este dato se situó en 54 veces y en 2021 alcanzó las 60 veces.

En el caso de las empresas cotizadas que no forman parte del Ibex 35, el múltiplo de 2025 fue de 22 veces, lo que supone un alza respecto a las 18 veces de 2024. Atendiendo al total de cotizadas, la media de 2024 se situó en 42 veces, frente a las 33 de 2024.

De su lado, los consejeros no ejecutivos, sin tener en cuenta conceptos extraordinarios, cobraron el triple que los empleados de las empresas, en tanto que esta ratio fue de cuatro veces en las sociedades del Ibex y de dos veces en las entidades que no forman parte del índice.

UNA RETRIBUCIÓN MEDIA DE 1,9 MILLONES DE EUROS

El informe publicado por la CNMV también recoge que la retribución media de los consejeros ejecutivos aumentó un 26,3% en 2025, hasta los 2,4 millones de euros, mientras que la de los consejeros no ejecutivos se redujo en un 1,14%, hasta los 173.000 euros.

En total, la retribución media de los consejos de administración se ha ampliado en un 26,4%, hasta implicar un monto por cúpula empresarial de 5,4 millones de euros.

Al igual que el año anterior, la CNMV ha reseñado que entre los aspectos susceptibles de mejora figuran las explicaciones sobre la evaluación que se hace del grado de cumplimiento de los parámetros no financieros a los que está vinculada la retribución variable de los consejeros.

También sería deseable, de acuerdo a la invitación implícita del supervisor bursátil a las cotizadas, que se explicaran con más detalle las variaciones más significativas producidas en los ejercicios sobre los que se informa.

BRECHA DE GÉNERO

En cuanto a la brecha salarial por género, en 2025 la retribución de las consejeras ejecutivas fue un 1,9% menor que la de los consejeros masculinos, si bien se ha constatado que hay una fuerte dispersión dependiendo de la capitalización de la sociedad.

Así, mientras que en el Ibex 35 la remuneración media de las consejeras ejecutivas fue un 51,6% superior a la de los consejeros ejecutivos, en el resto de las sociedades este porcentaje fue inferior en un 48,6%. Esta disparidad se debe a que solo hay tres mujeres que han desempeñado funciones de dirección en el órgano de administración de las sociedades del Ibex 35 durante el ejercicio completo, incluyendo a Ana Botín, que percibió 18,5 millones de euros.

De hecho, la CNMV indica que la reducción de la brecha de género se debe a Botín, ya que su remuneración es el 71% de toda la remuneración de las consejeras ejecutivas del Ibex 35.

De su lado, en el caso de los consejeros no ejecutivos, la remuneración de los hombres fue un 21,1% superior al de las mujeres, aunque entre los consejeros independientes no hubo casi brecha salarial.

GOBIERNO CORPORATIVO

En paralelo, la CNMV también ha publicado el Informe Anual de Gobierno Corporativo. Según este documento, el tamaño medio de los consejos de administración fue de 10,1 miembros, casi sin cambios frente a 2024. Además, la edad media de los consejeros fue de 61,3 años.

La presencia de mujeres en los consejos se elevó en 1,1 puntos porcentuales, hasta el 37,4% para el total de cotizadas. Solo en el Ibex 35 el número de consejeras fue del 42,1% del total. Además, las mujeres en puestos de alta dirección fueron el 25,6% del total.

Cerca del 40% de las altas directivas desempeñan sus funciones en los departamentos de asuntos jurídicos, recursos humanos, comunicación y auditoría interna. Por el contrario, los departamentos con menor presencia femenina son los de estrategia, financiero y negocio.

Por otro lado, el supervisor ha indicado que el capital flotante se elevó siete décimas en 2025, hasta el 40,7%. Además, en 78 sociedades (una menos que en 2024), la suma de participaciones significativas y paquetes de acciones en poder del consejo superó el 50% del capital. En 32 empresas, el capital flotante era menor del 25% y en dos cotizadas de esta terna, el porcentaje fue inferior al 5%.

Respecto a la independencia de los miembros del consejo, la CNMV indica que el 69,7% de las sociedades del Ibex 35 mantuvo al menos a la mitad de los miembros del consejo como independientes, lo que se traduce en una caída de tres puntos porcentuales en comparación con 2024.

El porcentaje de presidentes del órgano de administración con la categoría de ejecutivos se elevó en tres décimas, situándose en el 46,9%. Al tiempo, el porcentaje de consejeros independientes que ocupó el cargo de presidente del consejo avanzó hasta el 12,4%, frente al 10,3% en 2024.

En general, durante 2024 el grado de seguimiento del Código de Buen Gobierno fue del 88,7% de las recomendaciones, al tiempo que otro 6% se siguieron de forma parcial. El 58% de las cotizadas (cinco puntos porcentuales más que en 2024) siguieron al menos el 90% de las recomendaciones, mientras que siete cotizadas aseguraron cumplir el 100% (seis empresas menos que en 2024).

Las recomendaciones que menos se siguieron, tanto de manera absoluta como parcial, fueron las relativas a que las sociedades de elevada capitalización cuenten con una comisión de nombramientos y con una comisión de retribuciones separadas, y a que los consejeros ejecutivos no transfieran la titularidad de las acciones o ejerciten los instrumentos financieros hasta transcurrido un plazo de al menos tres años