Junts admite ahora negociaciones con el Gobierno en materia de vivienda y dice que entregó sus propuestas a Sánchez

La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, hablando en el Congreso con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Junts ha admitido que mantiene una vía de negociación con el Gobierno en materia de vivienda y que hace dos semanas entregó en mano sus propuestas al presidente Pedro Sánchez. Y ahora, tras el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años con discapacidad que llevaba siete décadas en régimen de renta antigua en el madrileño barrio de Retiro, los independentistas aseguran que el PSOE ya las está estudiando.

El PP, Vox y Junts han tumbado hasta en dos ocasiones en el Congreso la prohibición de desahucios a personas vulnerables sin alternativa habitacional. La formación catalana siempre se ha mostrado críticas con las recetas de vivienda de PSOE y Sumar por considerarlas "intervencionistas", pero ahora fuentes del partido han confirmado que "en estos momentos el PSOE está estudiando las propuestas de Junts para afrontar la crisis de la vivienda".

El partido indica que hace dos semanas entregó "en mano" a Pedro Sánchez un real decreto-ley con las medidas concretas para afrontar la crisis de la vivienda que la formación ya presentó hace meses en el Congreso y que, a juicio de Junts, pueden reunir el apoyo necesario para ser aprobadas.

Desde Junts vienen abogando por ejecutar medidas como la desgravación fiscal de los alquileres para los inquilinos y de parte de la cuota hipotecaria para los pequeños tenedores; el restablecimiento de las cuentas de ahorro para la compra de vivienda; o fomentar la construcción de nuevas viviendas y sacar al mercado las ya existentes.

También reclaman una mayor inversión pública en vivienda y que el Estado sea quien asuma el coste de las políticas sociales de vivienda dirigidas a personas vulnerables, y no los pequeños propietarios.

"Después de meses de bloqueo del gobierno, el PSOE está estudiando ahora estas propuestas y esperamos una respuesta en las próximas horas", apostilla la formación.