CaixaBank alcanza el 7,2% de su recompra de acciones en la segunda semana de su nuevo programa

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha ejecutado el 7,25% de su programa de recompra de acciones durante la segunda semana desde su puesta en marcha, cuyo importe máximo asciende a 500 millones de euros, según ha informado este viernes la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, en la segunda semana del programa, la entidad ha adquirido 2.308.489 títulos, a un precio medio ponderado de 9,8232 euros por acción, por un importe total superior a los 22,6 millones de euros.

En conjunto, en las dos primeras semanas del programa, CaixaBank lleva adquiridas más de 3,7 millones de acciones, por un importe de 36,2 millones de euros, el equivalente al 7,25% de la cuantía máxima fijada.

CaixaBank anunció este nuevo programa de recompra --el séptimo que pone en marcha-- el pasado mes de octubre, y lo inició el martes 25 de noviembre.

El gestor del programa es Goldman Sachs, que tomará sus propias decisiones sobre el momento de realizar las compras de los títulos.

En cualquier caso, CaixaBank ha informado de que no podrá adquirir, en un solo día de negociación, más del 25% del volumen diario medio de las acciones en el centro donde se efectúe la compra. Dicho volumen se calculará tomando como referencia los veinte días de negociación anteriores a cada operación.

El programa tendrá una duración máxima de seis meses desde su fecha de inicio.