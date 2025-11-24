CaixaBank finaliza su sexto programa de recompra de acciones tras desembolsar 500 millones de euros

Archivo - Fachada del edificio de CaixaBank, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha finalizado su sexto programa de recompra de acciones, por el que ha adquirido 61.044.767 títulos que representan el 0,86% del capital social de la compañía, tras desembolsar 500 millones de euros, según ha informado este lunes la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Hasta la semana pasada, el banco había abonado 498,5 millones de euros por 60.882.702 acciones propias, ejecutando hasta entonces el 99,7% de este programa de recompra.

La entidad ha recordado que el propósito del programa de recompra era reducir el capital social de CaixaBank mediante la amortización de las acciones propias que se adquirieran en el marco de éste, al amparo de los acuerdos de reducción de capital aprobados por la junta general ordinaria de accionistas.

El banco anunció este programa de recompra de acciones el pasado mes de enero y lo puso en marcha el 16 de junio.

El gestor del programa ha sido Goldman Sachs, que ha tomado sus propias decisiones en relación con el momento de realización de las compras de los títulos.

En todo caso, CaixaBank informó de que no podrían comprarse en cualquier día de negociación más del 25% del volumen diario medio de las acciones en el centro de negociación donde se efectúe la compra, siendo el volumen diario medio de cada centro de negociación el correspondiente a los veinte días de negociación anteriores a la fecha de cada compra.

NUEVO PROGRAMA DE RECOMPRA

CaixaBank ha aprobado un nuevo programa de recompra de acciones por un importe máximo de 500 millones de euros, el séptimo que la entidad pondrá en marcha.

El inicio del nuevo programa se comunicará una vez concluya el actual plan de recompra y tendrá una duración máxima de seis meses a partir de su lanzamiento.

La entidad ha detallado que el número máximo de acciones que adquirirá dependerá del precio medio de las compras, aunque ha precisado que, en ningún caso, las acciones propias podrán superar el 10% del capital social.