CaixaBank impulsa al 56,6% su cuota de mercado en créditos de exportación entre España e India

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank- David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank cerró 2025 con un 56,6% en la cuota de mercado de créditos documentarios de exportación entre España y la India, frente al 35,4% de 2024, informa en un comunicado este jueves.

Además, la cuota de mercado en estos créditos para la importación alcanzó el 31% (+210 puntos básicos) y la de avales gestionados entre ambos países, el 55% (+80 puntos básicos).

El banco ha celebrado que estos datos consolidan "su posición de socio financiero de referencia para las empresas europeas que operan en el país asiático" y refuerzan la estrategia para impulsar los flujos de comercio e inversión bilaterales.

Ha subrayado que la previsión es que las cifras de las relaciones económicas entre España e India se vean reforzadas con la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y la India en enero de 2026, y que se espera que entre en vigor en 2027.

CaixaBank cuenta con una oficina de representación en Nueva Delhi desde 2011 en la que ofrece servicios y acompañamiento en actividades de comercio exterior e inversión a empresas clientes de CaixaBank con intereses en la zona.

La oficina cuenta con cuatro empleados, de los cuales tres son "profesionales locales con amplia experiencia en el mercado del país".