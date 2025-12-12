CaixaBank roza el 12% de su recompra de acciones en la tercera semana de su nuevo programa

Archivo - Fachada del edificio de CaixaBank, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha ejecutado el 11,84% de su programa de recompra de acciones durante la tercera semana desde su puesta en marcha, cuyo importe máximo asciende a 500 millones de euros, según ha informado este viernes la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, en la tercera semana del programa, la entidad ha adquirido 2.297.246 títulos, a un precio medio ponderado de 9,9849 euros por acción, por un importe total cercano a los 23 millones de euros.

En conjunto, en las tres primeras semanas del programa, CaixaBank lleva adquiridas más de 6 millones de acciones, por un importe de 59,2 millones de euros.

CaixaBank anunció este nuevo programa de recompra --el séptimo que pone en marcha-- el pasado mes de octubre, y lo inició el martes 25 de noviembre.

El gestor del programa es Goldman Sachs, que tomará sus propias decisiones sobre el momento de realizar las compras de los títulos.

En cualquier caso, CaixaBank ha informado de que no podrá adquirir, en un solo día de negociación, más del 25% del volumen diario medio de las acciones en el centro donde se efectúe la compra. Dicho volumen se calculará tomando como referencia los veinte días de negociación anteriores a cada operación.

El programa tendrá una duración máxima de seis meses desde su fecha de inicio.