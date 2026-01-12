CaixaBank, Sabadell y Mapfre arrancan el año con nuevas emisiones de deuda

Archivo - 10 April 2025, Hesse, Frankfurt/Main: A trader watches his monitors on the trading floor of the Frankfurt Stock Exchange. In response to the suspension of special US tariffs for numerous countries, the DAX rises by around eight percent at the st - Arne Dedert/dpa - Archivo
MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -
Las entidades CaixaBank y Banco Sabadell y la aseguradora Mapfre han decidido acudir este lunes a los mercados para colocar diversos instrumentos de deuda, con vencimientos que van desde los seis a los 11 años.
En concreto, CaixaBank ha presentado a los inversores un bono con vencimiento a 11 años, con opción de amortización anticipada pasada una década. Se trata de un bono senior no preferente que parte con un precio de 140 puntos básicos por encima del 'mid swap'.
Además del propio CaixaBank, actúan como entidades colocadoras Citi, Société Générale, UBS y Unicredit.
De su lado, según recoge el terminal de información financiera de Bloomberg, Banco Sabadell está ofreciendo a los inversores participar en una emisión de 500 millones de euros con un vencimiento a 7 años.
El papel que ofrece el banco catalán comienza con un precio de 38 puntos básicos por encima del 'mid swap'. Además de Sabadell, los colocadores están siendo Commerzbank, HSBC, Natixis, Santander y Unicredit.
Por último, Mapfre ha comenzado un 'roadshow' con inversores con el objetivo de colocar dos emisiones por un importe conjunto de 1.000 millones de euros. Aspira a colocar 500 millones en un bono con un plazo de vencimiento de seis años y otro de igual importe con un vencimiento de 10 años.
Citi está actuando como coordinadora global de esta emisión de la aseguradora, mientras que los colocadores están siendo Barlcays, BBVA, Citi y Crédit Agricole.