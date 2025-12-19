CaixaBank supera el 16% de su recompra de acciones en la cuarta semana de su nuevo programa

Archivo - Fachada del edificio de CaixaBank, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha ejecutado el 16,36% de su programa de recompra de acciones durante la cuarta semana desde su puesta en marcha, cuyo importe máximo asciende a 500 millones de euros, según ha informado este viernes la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, en la cuarta semana del programa, el banco adquirió 2.213.095 títulos a un precio medio ponderado de 10,2021 euros por acción, por un importe total cercano a los 22,6 millones de euros.

En conjunto, durante las cuatro primeras semanas del programa, CaixaBank ha adquirido casi 8,3 millones de acciones, por un importe total de 81,8 millones de euros.

La entidad anunció este nuevo programa de recompra --el séptimo que pone en marcha-- el pasado mes de octubre, iniciándolo el martes 25 de noviembre. El gestor del programa es Goldman Sachs, que tomará sus propias decisiones sobre el momento de realizar las compras de los títulos.

En cualquier caso, CaixaBank ha señalado que no podrá adquirir, en un solo día de negociación, más del 25% del volumen diario medio de las acciones en el centro donde se efectúe la compra. Dicho volumen se calculará tomando como referencia los veinte días de negociación anteriores a cada operación.

El programa tendrá una duración máxima de seis meses desde su fecha de inicio.