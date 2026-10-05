Casi la mitad de los españoles, sin ahorros para imprevistos, según Zurich

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MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 45% de los trabajadores en España asegura no contar con un colchón de ahorro, una cifra ligeramente inferior a la media global (49%), según el estudio 'Global People Resilience Study 2026', elaborado por la aseguradora Zurich y Oxford Research & Development Partners.

El estudio, basado en las respuestas de 11.175 adultos en edad laboral de 16 países, sitúa la resiliencia de los trabajadores españoles en cuatro puntos sobre cinco, frente a los 4,11 puntos de media global. En España, el 26% de los profesionales presenta niveles de resiliencia elevados, mientras que el 61% se encuentra en un nivel intermedio y el 13% presenta niveles bajos.

"Disponer de un colchón de ahorro y contar con una adecuada protección frente a riesgos que puedan afectar a la capacidad de generar ingresos, especialmente los derivados de una incapacidad laboral, resulta clave para afrontar imprevistos y preservar la estabilidad económica de la persona y su familia", ha afirmado el director de Vida de Zurich, Enrique Gómez.

El ahorro figura, de hecho, entre los aspectos peor valorados dentro de la dimensión financiera en el país. En contraste, la capacidad para gestionar el gasto y mantener un nivel de vida acorde a los propios ingresos se sitúa entre los indicadores con mejores resultados.