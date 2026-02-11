Cecabank asume la depositaría de Geroa Pentsioak EPSV tras el traspaso de 3.400 millones

Archivo - Sede Cecabank - JAVIER VALEIRO/CECABANK - Archivo

Cecabank ha asumido la depositaría de Geroa Pentsioak EPSV, en una operación que ha implicado el traspaso con éxito de 3.400 millones de euros. Geroa es una entidad de previsión social de empleo promovida por la Asociación de Empresas de Gipuzkoa (Adegi) y los sindicatos de la región, consolidada como una de las EPSV de empleo más relevantes del País Vasco.

Con esta incorporación, Cecabank se sitúa por encima de los 290.000 millones de euros en volumen de patrimonio depositado y supera, según el banco, el hito de las cincuenta gestoras clientes, de instituciones de inversión colectiva, fondos de pensiones, EPSV y entidades de capital riesgo, consolidando su primera posición en el mercado español como "banco líder en servicios de depositaría".

Este movimiento, como detalla la entidad en un comunicado, sitúa a Cecabank como el principal depositario de EPSV en España, reforzando su papel de referencia en el ámbito de la previsión social. Asimismo, Cecabank cuenta con más de 400.000 millones de euros bajo custodia, lo que "refuerza" su liderazgo en el mercado ibérico de Securities Services y su modelo de especialización.

La integración en Cecabank del patrimonio de Geroa se ha ejecutado gracias a una metodología propia de gestión de proyectos de traspaso que la entidad ha perfeccionado a lo largo de la última década con más de setenta integraciones llevadas a cabo. La estrecha colaboración entre los equipos de ambas entidades ha sido clave --según el banco-- para cumplir los plazos y garantizar una transición eficiente y segura.

En virtud del acuerdo, Cecabank prestará a Geroa servicios integrales de depositaría, así como los servicios de fiscalidad, derivados y reporting. La decisión de trasladar la depositaría de todos sus fondos a Cecabank supone para la EPSV un cambio significativo en su estructura operativa. Con este movimiento, han detallado que Geroa "fortalece su modelo de gestión y se apoya en un socio especializado que aporta mayor eficiencia, una supervisión reforzada y un esquema de control plenamente adaptado a las exigencias regulatorias".

En palabras de la directora corporativa de Securities Services de Cecabank, Aurora Cuadros, para Cecabank es "una satisfacción acompañar a Geroa en esta nueva etapa". "Convertirnos en el principal depositario de EPSV en España es un hito que refleja la confianza del sector en nuestro modelo especializado. Seguiremos trabajando con la máxima eficiencia, seguridad y rigor para aportar valor a gestoras e instituciones en un entorno cada vez más exigente", ha incidido.

Por su parte, el director general de Geroa, Jordan Sáenz, ha explicado que con este paso buscan "optimizar nuestros procesos de custodia y depositaría en nuestra entidad y para ello hemos optado por la principal referencia en el sector".