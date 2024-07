La CNMV alerta de una treintena de 'chiringuitos financieros' en Italia, Bélgica y Países Bajos

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) - La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado este miércoles advertencias sobre una treintena de entidades no autorizadas por parte de los supervisores de Italia, Bélgica y Países Bajos.

Por un lado, la Consob de Italia ha alertado sobre Expo Trust (expo-trust.net), Stocket (stocket.pro); LLCapital FX (llcapitalfx.cc), Russell Group FX (russellgroupfxx.com), Aifmd (aifmd.xyz), Levictous LTD (levictousltd.co), Vale More Limited (valemorelimited.com), Royal Dimex LTD (royaldimex.com), Real Premiem EU (realpremiumeu.com), Invest Ousit (investousit.com), Alfatrade (alfatraders.org) y Lyxmont (lyxmont.com).

De su lado, la FSMA de Bélgica ha puesto el foco en Barivex Union (barivexunion.com), Bldn Financing (bldnfinancing.com), CST Efinencien (cst-efinancien.com), Dexia Finance (dexiafinance.com), Dior Kredit (dior-kredit.be), Eu Consultant LTD (euconsultantltd.com), Hag Finance (hagfinance.com), Kaiser Finanz (kaiserfinanz.com), Mijn Direct Lening (mijn-directlening.com) y Plus Lening (pluslening.com).

Asimismo, el supervisor belga ha señalado a Snel Direct Krediet (sneldirectkrediet.com), Snel Geld (snel-geld.com/), Torfs Groups (torfscapital.com), Veilige Lening (veiligelening.com), Fyam Capital (fyamcapital.com), Monacces Shell Recharges (monacces.shellrecharges.eu) y Plenitude Europe (plenitudeeurope.com).

Por otra parte, el supervisor AFM de Países Bajos ha apuntado en dirección a 24Era (24era.com) y Beleggers Profiel (beleggersprofiel.com).

La CNMV ha recordado que las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la web de la CNMV como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias.

CASI 400 'CHIRINGUITOS FINANCIEROS' EN 2023

La CNMV ha señalado este miércoles, con motivo de la publicación de su informe anual de 2023 que, en el área de inversores, se difundieron 1.702 advertencias en 2023 sobre entidades no autorizadas para prestar servicios de inversión.

De ellas, 394 eran advertencias de la propia CNMV, un 17,3% más que el año anterior, convirtiéndose así en la autoridad de la Unión Europea (UE) que emitió el mayor número de advertencias sobre entidades no registradas.

De su lado, se recibieron 862 comunicaciones de posibles infracciones ('whistleblowing', en la jerga), un 14% más que en 2022, en tanto que las investigaciones realizadas sobre estas entidades como consecuencia de dichas comunicaciones dieron lugar a la publicación en 2023 de 95 nuevas advertencias de 'chiringuitos financieros'.