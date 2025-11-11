La CNMV avisa de dos entidades no autorizadas a prestar servicios de inversión

Archivo - CNMV, fachada de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido este martes sobre dos entidades financieras no registradas y que, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión.

Se trata de la aplicación Medallion Plus, que opera a través de redes sociales y grupos de WhatsApp que incluyen en su denominación 'XXX-Grupo de inversión de Renaissance'.

También ha avisado de los enlaces 'jbhbjd.com' y 'xhvdfd.com' al promocionarse en grupos de WhatsApp que utilizan la denominación 'Aegon'.

La CNMV pone de manifiesto que dichas sociedades no figuran inscritas en el correspondiente registro y, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión u otras actividades sujetas a su supervisión.

Además, recuerda que sus advertencias sobre 'chiringuitos financieros' y la de los supervisores internacionales pueden ser consultadas a través de su página web.

El organismo tiene habilitado un número de teléfono de atención, el 900 535 015, al que los inversores pueden dirigirse para comprobar si una entidad está registrada e invita a informar sobre ofertas de servicios de inversión de entidades no registradas a través de su formulario de consulta o de su canal de comunicación de infracciones.