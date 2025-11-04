Los criterios ESG muestran resiliencia pese a incertidumbre y la IA emerge como riesgo, según Capital Group

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La adopción de criterios de inversión sostenible se ha mantenido sólida a nivel global pese a un ligero retroceso frente a los máximos de los dos últimos años, según un estudio publicado este martes por Capital Group, que ha concluido que los criterios ESG muestran resiliencia ante incertidumbres macroeconómicas y geopolíticas.

En concreto, la adopción global de ESG se ha situado en el 87% frente al récord del 90% alcanzado en 2023 y 2024, mientras que en Europa, Oriente Medio y África (EMEA) y en Asia-Pacífico (APAC) el interés ha permanecido elevado, en tanto que el 92% de los actuales inversores con estrategias de inversión sostenible en la región EMEA tiene previsto mantener o aumentar sus asignaciones en los próximos 12 meses.

El informe ha señalado que los tres principales obstáculos para asignar capital a estrategias ESG en los próximos 12 a 24 meses son el riesgo geopolítico (81%), las perspectivas de crecimiento económico global (67%) y los cambios regulatorios o normativos (62%).

Por clases de activo, la proporción de inversores que aplican criterios ESG en renta fija ha aumentado del 64% en 2024 al 70%, liderados por Europa (73%), mientras que el 48% aplica ahora enfoques ESG en mercados privados, donde operan los fondos de capital riesgo, con su nivel más alto desde que comenzó el estudio en 2021.

Como ventajas de las estrategias multitemáticas frente a las monotemáticas, los encuestados han destacado la diversificación (67%), el acceso eficiente a múltiples temáticas ESG (48%) y la adaptabilidad a las condiciones cambiantes del mercado (44%).

Además, el 58% ha indicado que las empresas con planes de transición creíbles pueden superar al mercado a largo plazo y el 74% ha afirmado que la investigación fundamental es clave para identificarlas.

En cuanto a las temáticas de inversión, seis de cada diez inversores han mostrado una fuerte convicción por las oportunidades vinculadas a la transición energética, seguidas por el agua limpia (52%) y la salud (51%), con especial foco en Europa (66%).

Asimismo, la región que comprende al Viejo Continente ha concentrado la mayor proporción de encuestados que priorizan la naturaleza en sus políticas de inversión responsable (63%) y dos tercios han invertido o planean invertir en fondos temáticos medioambientales.

El estudio también ha constatado el creciente foco en el impacto ambiental de la Inteligencia Artificial (IA), ya que el 73% de los inversores ha identificado el consumo energético y las emisiones como los principales riesgos ESG para los próximos dos a tres años --frente al 54% del año pasado--, mientras que el 43% ha situado el consumo de agua como riesgo, más del doble que el 18% registrado en 2024.

En esta línea, el 58% ha considerado que la naturaleza intensiva en energía de la IA supone un desafío para la transición energética, aunque el 56% ha matizado que la IA podría impulsar la innovación y acelerar dicha transición.

"El estudio de este año destaca el papel duradero de los criterios ESG en el proceso de inversión, mientras los inversores continúan perfeccionando su enfoque. La consideración de aspectos ESG en renta fija y mercados privados también está ganando terreno", ha enmarcado la directora global de ESG en Capital Group, Jessica Ground.

"A medida que el auge de la IA continúa, los inversores están más atentos que nunca a los riesgos medioambientales que plantea -especialmente en cuanto al uso de energía y consumo de agua-, al tiempo que exploran cómo la IA puede fomentar la innovación y acelerar el progreso en la transición energética", ha añadido.