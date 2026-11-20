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MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha autorizado la compra por parte de Zurich de las filiales que Generali España tenía en Irlanda y Reino Unido por un importe de 337 millones, tal y como se anunció el pasado mes de marzo.

Zurich y Generali remitieron la solicitud de autorización de la operación a la Dirección General de Seguros a finales de abril. Economía ha autorizado la operación ha propuesta de dicha Dirección.

En concreto, se ha permitido la cesión de la cartera de contratos de seguros de No Vida suscrita por la sucursal en Irlanda de Generali España a Zurich, que gestionará dicha cartera a través de su sucursal en Irlanda.

Generali deberá notificar a cada tomador de la cartera la efectividad de la cesión y el derecho de dicho tomador de solicitar la resolución de su póliza y el plazo para ejercitarlo. También existe el derecho a devolución de la prima no consumida.