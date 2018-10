Economía.- El Banco de España dice que la banca española "no es inmune" a la crisis, aunque la califica de "muy sólida"

Actualizado 31/03/2008 18:06:46 CET

El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, aseguró hoy que la banca española "no es inmune" a las turbulencias de los sistemas financieros de todo el mundo, aunque recalcó que la situación de las instituciones bancarias es "muy sólida de base de partida".

En este sentido, Fernández Ordóñez aseguró que a los bancos y cajas de ahorros españolas "no les ha llegado ninguno de los virus del sistema mundial", aunque recalcó que eso "no significa que debamos estar totalmente satisfechos", ya que mientras los mercados interbancarios no funcionen correctamente, la banca deberá financiarse con depósitos y otro tipo de financiación.

"Incluso en este contexto, [la banca española] está bastante bien preparada", aseguró Fernández Ordóñez, que garantizó que bancos y cajas no han tenido exposición al 'subprime' o hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos, "no tienen casi compromisos de liquidez ni se han visto afectados ahora por el efecto de los 'monoline' [aseguradoras de bonos]".

"En España no se ha desarrollado el modelo de dar crédito y colocarlo fuera, sino que ha triunfado un modelo de seguir el crédito", insistió tras una conferencia organizada por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria y la empresa de transportes canaria Global. Además, destacó la labor del Banco de España y sus predecesores al frente de la institución al hacer a la banca provisionar por insolventes cuando la morosidad estaba baja, en previsión de tiempos peores.

Por otra parte, Fernández Ordóñez negó investigaciones concretas sobre las cuentas de Caja Castilla-La Mancha (CCM) o Bancaja y aseguró que el Banco de España está "encima de todas las instituciones financieras, a las que vigila continuamente". "Si pregunta si estamos encima de una institución o de otra, yo le responderé que si, porque lo estamos haciendo con todas las cajas y todos los bancos", garantizó.