Escrivá ensalza el papel de la banca cooperativa como dique frente a la exclusión financiera en España

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha subrayado este lunes el papel "estratégico" de las cooperativas de crédito en el sistema financiero español, al cubrir nichos de mercado en riesgo de exclusión financiera y mantener indicadores de solvencia, liquidez y calidad de activos mejores que la media del sector.

Escrivá ha intervenido ante la asamblea general de la Asociación Europea de Banca Cooperativa, donde ha defendido que estas entidades han demostrado resiliencia en las crisis recientes y capacidad para sostener el crédito en entornos de incertidumbre.

En su intervención, Escrivá ha destacado que las cooperativas de crédito concentran cerca del 10% del volumen de crédito en España, con especial presencia en zonas menos pobladas y en segmentos como las pymes, los autónomos y el sector agrario, donde alcanzan cuotas muy superiores a la media del sistema.

Según los datos presentados, en comunidades como Navarra o Castilla y León su participación en la financiación a empresas y trabajadores por cuenta propia supera ampliamente el 20%, convirtiéndolas en actores clave para la cohesión territorial.

El gobernador ha remarcado que estas entidades han mantenido un crecimiento del stock de crédito a pymes y autónomos en los últimos años, frente a la contracción registrada por el resto de instituciones.

Al mismo tiempo, presentan ratios de morosidad más bajas y coberturas similares, lo que, a su juicio, confirma la solidez de su modelo de negocio basado en el conocimiento cercano del cliente y del tejido productivo local.

Escrivá ha puesto en valor que las cooperativas muestran niveles de rentabilidad comparables al resto del sistema, con una mejora significativa del retorno sobre activos desde 2017, y al mismo tiempo cuentan con colchones de capital y de liquidez más holgados.

En concreto, el ratio CET1 de estas entidades supera claramente al del resto de la banca y su coeficiente de cobertura de liquidez se sitúa muy por encima de los mínimos regulatorios, apoyado en una base de depósitos minoristas estable y en una política prudente de concesión de crédito.

RETOS DEL SECTOR

No obstante, el gobernador ha advertido de que el sector cooperativo afronta retos relevantes ligados fundamentalmente a la escala, entre ellos la digitalización, la adaptación a los crecientes requisitos regulatorios y de control de riesgos, y la necesidad de seguir ganando eficiencia sin perder cercanía.

En este sentido, ha valorado positivamente los procesos de integración y colaboración emprendidos por muchas cooperativas, que han permitido compartir servicios de control interno, tecnología, liquidez y cumplimiento normativo.

Escrivá ha señalado que una mayor simplificación y proporcionalidad regulatoria podría contribuir a mitigar estos desafíos, sin menoscabar la estabilidad financiera. También ha animado a las cooperativas a seguir reforzando sus estructuras de gobernanza y a aprovechar las oportunidades que brinda la transformación digital para mejorar el servicio a los clientes, especialmente en áreas rurales donde su presencia resulta esencial para evitar el riesgo de exclusión financiera.