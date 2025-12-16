El abono único de transporte arrancará el 19 de enero y no sustituirá al resto de billetes y bonos

Tren de Media Distancia - EUROPA PRESS

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El abono único de transporte de 60 euros mensuales (30 para jóvenes), que servirá para viajar en todos los trenes de Renfe de Cercanías y Media Distancia, así como en los autobuses de largo recorrido, entrará en vigor el próximo 19 de enero y no sustituirá a los otros billetes o bonos que se comercializan actualmente.

Así lo ha precisado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en una intervención en TVE, en la que ha aclarado que será "un producto más", por lo que seguirá siendo posible comprar el abono de 20 euros mensuales para todos los Cercanías del país.

El ministro también ha confirmado que la intención del Gobierno es ir sumando otros medios de transporte al abono único, como las redes de metro, tranvías y autobuses urbanos, para lo cual necesitan la colaboración de las comunidades autónomas y ayuntamientos, que son las administraciones que tienen las competencias en ese transporte.

"El real decreto que aprueba este abono habilitará una fórmula para que se puedan suscribir convenios con cada una de las administraciones que quieran sumarse a la iniciativa, regulando la incorporación de cada territorio", ha señalado.

El ministro ha lamentado no haber podido lanzar el abono ya con esos otros medios de transporte incorporados, pero ha atribuido esa circunstancia tanto a razones técnicas como a otras de carácter político.

"Yo creo que no es precisamente el mejor escenario posible, cuando tienes que trabajar constantemente con administraciones del Partido Popular, el encontrar una vía de acuerdo. Pero yo estoy convencido de que, a medida que este título vaya funcionando, las comunidades y ayuntamientos se irán incorporando, como sucede en otros países de Europa", ha añadido.

Esta medida replica una iniciativa alemana (Deutschlandticket), aunque en ese país ya se incluye todo el transporte público por 63 euros, es decir, también el uso de metros y tranvías de todas las ciudades, con la única excepción de que no es válido en la alta velocidad.

En cualquier caso, el Gobierno también prorrogará los descuentos vigentes, de forma que los abonos mensuales de transporte urbano e interurbano y los bonos de 10 viajes seguirán teniendo un 40% de descuento (el 20% financiado por el Estado y el otro 20% por las comunidades o ayuntamientos).

El real decreto en el que se incluye esta medida será aprobado el próximo martes, en Consejo de Ministros, pero tendrá que ser validado en el Congreso con el apoyo de una mayoría de los partidos políticos.