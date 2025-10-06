Escrivá rechaza que haya burbuja inmobiliaria, pero asegura que Banco de España tiene vías para atajarla

El Gobernador del Banco de España, José Luis Escribá, interviene en el XVI Encuentro Financiero del sector bancario, organizado por 'Expansión', KPMG, American Express y Cunef Universidad, en el auditorio El Beatriz, a 6 de octubre de 2025, en Madrid (Esp - Jesús Hellín - Europa Press

El gobernador de Banco de España, José Luis Escrivá, ha negado que exista actualmente una burbuja inmobiliaria respecto a precios, aunque ha avanzado que el organismo que dirige tiene los instrumentos para atajarla en caso de ser necesario.

Durante su intervención en el 'XV Encuentro Financiero', organizado por KPMG y Expansión, Escrivá ha indicado que el nivel de precios de la vivienda, deflactado por el IPC, está en niveles de 2005. Y ha recordado que los precios todavía subieron un 20% hasta su pico en 2007.

"Cuando se habla de burbuja quiere decir que en algún momento va a explotar, por eso hablamos de burbuja", ha indicado Escrivá. Ha explicado que antes de la crisis 2008 se produjo un "aumento de oferta desmesurada", con un crédito promotor "desbocado" y con las familias realizando esfuerzos extraordinarios para adquirir vivienda.

Para el gobernador, esto no se está produciendo hoy en día, sino que lo que hay es "insuficiencia de oferta". Además, a diferencia de entonces, Escrivá ha enfatizado en que entonces no existían instrumentos para enfriar la demanda de crédito.

TRABAJOS INTERNOS PARA ACTIVAR MECANISMOS EN CASO DE BURBUJA

"El Banco de España dispone de herramientas para fijar límites en los estándares de crédito", ha determinado. Ahora mismo, el organismo está realizando "trabajos internos" para activarlos en caso de que se diese el momento. "No vemos las condiciones" para activar estos límites, ha dicho Escrivá.

En lo que se refiere a las previsiones macroeconómicas, Escrivá ha explicado que la revisión de las proyecciones macro se debe en gran medida a que los datos del segundo trimestre "han sido mejores de lo esperado".

Además, ha indicado que si se tuvieran que rehacer las previsiones para este año, serían tres décimas superiores solamente por el efecto aritmético de la revisión de datos que se ha ido realizando periódicamente.

Preguntado por la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre Banco Sabadell, Escrivá se ha limitado a opinar que ha sido un proceso muy largo y que en uno más corto, los bancos podrían haber hecho un "mejor uso de sus energías en otras direcciones".