España perderá peso internacional en 2026 con las salidas de Campa (EBA) y Guindos (BCE)

MADRID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La representación de España en las jerarquías más altas de las principales instituciones internacionales de carácter económico sufrirá en 2026 dos importantes bajas con las salidas previstas de José Manuel Campa, que dejará en enero la presidencia de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), mientras que a final de mayo expira el mandato de Luis de Guindos como vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE).

Si bien la salida de Guindos del BCE era conocida desde que el exministro de Economía asumió el cargo en junio de 2018, al tratarse de un mandato no renovable, la EBA sorprendió el pasado mes de septiembre al anunciar la renuncia de José Manuel Campa, efectiva a finales de enero de 2026, "por motivos personales y familiares", más aún cuando el que fue secretario de Estado de Economía con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero entre mayo de 2009 y diciembre de 2011 había visto su mandato renovado en febrero de 2024 hasta mayo de 2029.

Mientras que el ovetense de 61 años, que ocupa la presidencia de la EBA desde 2019, no ha indicado aún qué camino seguirá profesionalmente en el futuro, Luis de Guindos sí ha dejado claro que no piensa regresar a la vida política, señalando el pasado mes de diciembre que "ese capítulo está cerrado".

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, afirmaba a mediados de diciembre que España presentará candidatura a un puesto en el comité ejecutivo del BCE para mantener su presencia tras la salida de Luis de Guindos como vicepresidente, si bien evitó aclarar a cuál de los cuatro cargos que se decidirán en estos dos próximos años se postulará.

"España tiene un mensaje muy claro aquí y es que quiere permanecer en esa comisión ejecutiva, quiere seguir teniendo un rol preponderante también en el Banco Central Europeo", aseguró.

No obstante, dada la dificultad de que España entre en la carrera por la sucesión de alguno de los dos cargos que dejará vacantes a nivel europeo en 2026, la nómina de españoles ocupando altos cargos en organismos financieros internacionales a priori se resentirá sustancialmente el próximo año.

Entre ellos, destaca Nadia Calviño, quien fue vicepresidenta del Gobierno español entre 2021 y 2023, además de ministra de Economía entre 2018 y 2023, y que ocupa desde enero de 2024 la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

De su lado, Pablo Hernández de Cos es desde el pasado 1 de julio director general del Banco de Pagos Internacionales (BIS), tras desempeñarse como gobernador del Banco de España entre 2018 y junio de 2024. En su caso, su nombre ha sonado en las quinielas para dar el salto al directorio del BCE, pero no en sustitución de Luis de Guindos, sino en el contexto de los 3 puestos restantes que se renovarán en 2027, incluyendo la presidencia, que ocupa Christine Lagarde.

Asimismo, Rodrigo Buenaventura, expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se desempeña desde enero de 2025 y por un periodo de tres años renovable como secretario general de Iosco, organización que agrupa a los reguladores de mercados de valores de todo el mundo.

Por su parte, el economista Fernando Restoy preside desde 2017 el Instituto de Estabilidad Financiera, ente adscrito al Banco de Pagos Internacionales, después de su paso como subgobernador del Banco de España entre 2012 y 2016, tras ser vicepresidente de la CNMV entre 2008 y 2012.

Además, desde abril de 2025, Miguel Carcaño Saenz De Cenzano ocupa la vicepresidente de la Junta Única de Resolución (JUR), la entidad europea encargada de la resolución ordenada de bancos en crisis.