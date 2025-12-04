Los españoles anteponen la educación financiera frente a Historia y Literatura, según Banco Santander

Presentación del informe en el Parlamento británico. - BANCO SANTANDER

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La educación financiera se ha situado por encima de asignaturas tradicionales como Historia y Literatura en importancia para los españoles, según un informe presentado este miércoles por el Banco Santander y elaborado junto a Ipsos

El estudio, construido a partir de 20.000 encuestas en diez países, ha revelado que en España el 86% de los encuestados nunca ha recibido clases de educación financiera en la escuela, una cifra similar a la media global.

Pese a ello, un 75% de los españoles estaría dispuesto a participar en un curso gratuito, especialmente los jóvenes de entre 25 y 34 años.

Entre los principales beneficios que los ciudadanos asocian a esta formación, han figurado tomar mejores decisiones financieras (64%), gestionar mejor el dinero y las deudas (59%) y actuar con ética al elegir productos financieros (46%).

Además, una clara mayoría del 91% ha considerado que la educación financiera debería impartirse en las escuelas y el 67% ha indicado que elegiría un centro educativo que la incluya.

La presidenta de la entidad, Ana Botín, ha defendido que "la educación financiera es una herramienta esencial de progreso y el conocimiento es lo que permite a las personas tomar decisiones informadas, anticipar riesgos y aprovechar oportunidades".

En este sentido, ha subrayado que para el Santander promover la educación financiera "no es una iniciativa puntual, sino una responsabilidad permanente y compartida".

"Gobiernos, escuelas, familias, empresas y bancos debemos colaborar para que el conocimiento llegue a todos, desde la infancia hasta la edad adulta", ha instado.

El informe también ha puesto de manifiesto una importante desconexión entre la percepción y los conocimientos reales de los ciudadanos sobre economía, toda vez que en España el 54% de los encuestado ha afirmado tener suficientes conocimientos financieros, si bien solo el 26% ha acertado una pregunta básica sobre inflación frente al 32% a nivel global.

Esta brecha, según el Santander, responde al denominado efecto 'Dunning-Kruger', que puede provocar malas decisiones, una deficiente evaluación de riesgos e incluso la falsa creencia de no necesitar más formación.

Asimismo, el informe ha señalado el desafío que supone la digitalización, ya que las redes sociales ganan peso como fuente de formación, aunque los encuestados han reconocido sentirse menos seguros al gestionar sus finanzas online, con un nivel de confianza del 61% en España, por debajo de la media.

En un plano más amplio, España cuenta con un Plan de Educación Financiera impulsado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Banco de España y el Ministerio de Economía, que promueve iniciativas para mejorar la cultura financiera de la población.

No obstante, estos organismos han advertido de que persisten brechas relacionadas con la alfabetización digital, la preparación del profesorado y la incorporación más masiva de esta materia como competencia transversal en la etapa escolar.

En este contexto, Santander ha reivindicado su compromiso con la educación financiera como herramienta de progreso para promover el bienestar y la inclusión financiera bajo la premisa de que, sólo en 2024, más de cuatro millones de personas en todo el mundo accedieron a sus iniciativas, talleres y contenidos formativos.

En España, el banco impulsa el programa 'Finanzas para Mortales', en tanto que desde su estreno en 2012 ha facilitado educación financiera a más de 276.000 personas con un enfoque inclusivo y multicanal.